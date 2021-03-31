Утренние прогнозы: "в плюсе" или "нейтрально"

Единого мнения об открытии торговой сессии в среду на российском рынке акций у аналитиков нет. Мнения разделились на "в плюсе" и "нейтрально".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём попыток роста от российского рынка акций в первой половине дня. Важно отметить, что индекс Мосбиржи во вторник удержался выше отметки 3500 пунктов, а это означает сохранение тенденции к росту".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "По нашим ожиданиям, будет наблюдаться рост рынка в пределах 1%. Внешний фон спокойный. Ориентир по индексу Мосбиржи - коридор 3500-3550 пунктов".

"Атон": "Рост рынка акций РФ на открытии торгов в среду составит 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду утром нейтрален: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного подрастают котировки нефти и промышленных металлов, в то же время продолжается снижение золота. Индекс Мосбиржи пока остается выше отметки 3500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов. Но для этого нужен позитивный внешний фон, которого пока не наблюдается. По-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, и их не только следует держать в портфелях, но и докупать на просадках. Акции золотодобытчиков будут под давлением".

BCS Express (Василий Карпунин): "В среду складывается нейтральная картина. Индекс на старте торгов может остаться чуть выше 3500 пунктов. Если не произойдет ухудшения внешнего фона, то в ближайшей перспективе российский рынок может продолжить умеренный подъем. В качестве ориентиров наверху выделим лишь район предыдущих исторических максимумов 3600-3620 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3515-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3510, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3540, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся утром".