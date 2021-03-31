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31 марта 2021 года 09:31

Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до максимума с января 2020г

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов. Фондовые индексы государств АТР изменяются без единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, при этом акции технологических компаний подверглись давлению на фоне роста доходности гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года.

Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95%.

Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Инвесторы также ждут выступления президента США Джо Байдена, рассчитывая получить больше информации относительно плана инфраструктурных расходов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Опубликованные во вторник статданные показали, что индекс потребительского доверия в США в марте вырос до максимума за год, превысив прогнозы.

Индикатор подскочил до максимальных за год 109,7 пункта по сравнению с пересмотренным февральским значением в 90,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индекс.

Ранее значение индекса за февраль оценивалось в 91,3 пункта.

Аналитики в среднем ожидали его повышения в марте до 96,9 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На фоне статданных подорожали акции компаний, деятельность которых зависит от дальнейшего открытия экономики.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросли на 5,3%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 3,3%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 3,6%. Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) укрепились на 4%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 3,8%.

Тем временем акции крупных технологических компаний подешевели во вторник. Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%.

Акции ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) выросли на 4,9% после падения почти на 7% по итогам торгов в понедельник. На прошлой неделе акции понесли существенные потери, связанные с принудительным закрытием позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Бумаги Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. и Morgan Stanley (SPB: MS) прибавили 1,9% и 1,6% соответственно после снижения накануне. Американские банки смогли ограничить свои потери в связи с закрытием позиций Archegos Capital Management, продав большие объемы акций раньше других крупных банков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Цена бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. увеличилась на 0,4%. Оператор платежной системы сообщил, что позволит американским клиентам оплачивать покупку товаров криптовалютой.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 104,41 пункта (0,31%) и составил 33066,96 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 12,54 пункта (0,32%) - до 3958,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 14,25 пункта (0,11%) и составил 13045,39 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в среду.

Позитивным фактором стали оптимистичные статданные из КНР, однако на рынках все еще сохраняются опасения, связанные с пандемией коронавируса.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК опустился на 0,7%.

Промышленное производство в Японии снизилось на 2,1% в помесячном выражении в феврале по сравнению с ростом на 4,3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,2%, пишет Trading Economics.

В годовом выражении промпроизводство упало на 2,6% в феврале после сокращения на 5,2% в январе.

В число лидеров снижения котировок входят акции Hitachi Ltd. (-6,4%), Nikon Corp. (-5%) и Shinsei Bank Ltd. (-4,9%).

При этом рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Corp. увеличилась на 1,5%

Лидерами роста выступают бумаги CyberAgent Inc. (+3,4%), Toyota Motor Corp. (+3,1%) и M3 Inc. (+1,8%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повысилась на 1,7%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,5%, тем временем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снизились на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимума с декабря 2020 года благодаря возобновлению полноценной работы предприятий после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Значение индекса увеличилось до 51,9 пункта с 50,6 пункта в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 13 месяцев подряд.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции WH Group Ltd. (-11,4%), China Resources Land Ltd. (-4,7%), BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (-4%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan растут на 2,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,4%, тогда как акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding снижаются на 0,4%.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings дешевеют на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК повысился на 0,16%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 0,7%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

Резервный банк Новой Зеландии (ЦБ страны) разрешил розничным банкам возобновить выплату дивидендов на фоне более активного, чем ожидалось, восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Регулятор запретил банкам распределять капитал между акционерами в прошлом году, чтобы обеспечить финансовую стабильность и возможность выдавать кредиты.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 0,9% и на 1,05% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в среду на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $64,46 за баррель, что на $0,32 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,84 (1,3%) - до $64,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,8 за баррель, что на $0,25 (0,41%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $1,01 (1,6%) - до $60,55 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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