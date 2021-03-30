Рубль вечером продолжает понижаться к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 марта. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и уменьшения спроса инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 76,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,15 руб./EUR1, подорожав на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,43 копейки - до 81,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах в условиях дешевеющей нефти и уменьшения интереса инвесторов к риску, обусловленному ростом доходностей на рынке US Treasuries. Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95%.

С одной стороны, росту доходности гособлигаций способствуют ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации, с другой - опасения ускорения темпов роста инфляции. Рост доходностей на рынке UST ведет за собой укрепление доллара относительно большинства мировых валют.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Участники рынка продолжают находиться в ожидании новых санкций со стороны США. Еще в первые дни марта президент США Джозеф Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, если таковое будет выявлено, при этом ранее СМИ сообщали, что санкции должны были быть введены еще на прошлой неделе.

Администрация США завершает подготовку к тому, чтобы ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp. (SPB: SWI), в причастности к которому обвиняют Россию, тем временем заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан в интервью Bloomberg News. При этом он отметил, что варианты будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер. Хотя Салливан отказался вдаваться в подробности, "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России", отмечает агентство.

Ранее агентство Associated Press (AP), опросившее более десятка бывших и нынешних американских официальных лиц, сообщило, что хакеры благодаря взлому IT-компании SolarWinds получили данные учетных записей электронной почты, принадлежащей руководству министерства внутренней безопасности США.

По данным AP, речь идет об и.о. главы министерства Чэде Вулфе, занимавшем пост с 2019 года по 11 января 2021 года, и о сотрудниках отдела кибербезопасности, в обязанности которых, в частности, входит отслеживание угроз США со стороны зарубежных государств.

Ранее в среду стало известно, что Канада и Австралия ввели санкции в отношении ряда физлиц и компаний из РФ из-за строительства Крымского моста. Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из РФ.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Санкции со стороны Австралии объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточнило австралийское внешнеполитическое ведомство.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта снижается к доллару и относительно нейтрально торгуется по отношению к евро. "Санкционные риски продолжают оставаться на повестке дня, хотя информация относительно конкретных мер, которую участники рынка ожидали еще на прошлой неделе, по-прежнему не опубликована, что создает неопределенность и не дает российской валюте начать укрепление. В то же время игроки ожидают встречи министров ОПЕК+, запланированной на четверг. Вероятное сохранение ограничений по добыче нефти может поддержать как нефтяные котировки, так и курс российской валюты", - отмечает Беспалов.

"Во вторник на валютных площадках развивающихся рынков сохранялись негативные настроения и продолжался уход от риска. Снижались все основные валюты EM, а вместе с ним падал и рубль. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 0,5% к доллару, что в целом представляло собой "средний результат" в рамках общей отрицательной динамики на EM. Так, турецкая лира вновь возглавляла падение и теряла около 1,6%, индийская рупия снижалась на 0,9%. В то же время валюты Бразилии, Индонезии, ЮАР и Мексики несли потери заметно меньшие, чем рубль. На глобальном рынке доллар укреплялся к основным мировым валютам наряду с возобновлением роста доходностей по гособлигациям США. В частности, днем индекс доллара поднимался выше уровня в 93,3 пункта, обновив таким образом максимум с 5 ноября прошлого года", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижаться на сообщениях о том, что несколько десятков судов прошли по Суэцкому каналу после возобновления судоходства. Контейнеровоз Ever Given на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник упала на 1,18% - до $64,21 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,59% - до $60,58 за баррель.

Инвесторы на этой неделе ожидают заседания ОПЕК+, запланированного на четверг. Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"На первый план вышли ожидания заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Судя по предварительным комментариям в СМИ, опция повышенных квот на сокращение добычи может быть сохранена вплоть до июня, равно как и добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Это позволит удерживать рынок в профиците по спросу. Тем не менее, мы считаем, что ухудшение ситуации с коронавирусом и новые локдауны в отдельных странах будут сдерживать потенциал для дальнейшего восстановления цен на нефть. Сегодня в фокусе традиционные данные по запасам от API, завтра - от Минэнерго", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Банк России во вторник, 30 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 1 трлн 743,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 марта, банки разместили 1 трлн 635,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 635,6 млрд рублей) в среднем по ставке тоже 4,46% годовых.

ЦБ РФ 30 марта также провел доразмещение 43-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 25 млрд 303,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 марта на 12,64 копейки, до 75,7023 руб./$1, и уменьшил курс евро на 46,69 копейки, до 88,8821 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 5,18 копейки по отношению к понедельнику и составил 75,8423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,85 копейки и составил 75,866 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 652,91 млн, из которых $839,341 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 813,569 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 42,02 копейки, до 88,9712 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 29,46 копейки и составил 89,0502 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR545,91 млн, из которых EUR272,726 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,184 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,9% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 5,32% и 5,42% годовых.