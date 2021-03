Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились на фоне новой волны роста базовых процентных ставок

Москва. 30 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств по итогам дня немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 29 марта и составила 115,59% от номинала, что соответствует доходности 1,965% годовых (рост на 5 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,22% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 4,5 пункта и составил 192,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 90 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,06% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 4,09% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 79 базисных пунктов, опустившись до 121,72% от номинала (доходность выросла также на 5 пунктов и составила 4,075% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 36 базисных пунктов, до 112,11% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, до 2,25% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 109,11% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 1,11% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 91 базисный пункт, подешевев до 117,99% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 4,12% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 37 базисных пунктов, до 109,51% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 2,585% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня снижаются на фоне общемирового падения цен долговых обязательств emerging markets, что в свою очередь вызвано возобновившимся повышением базовых процентных ставок. В частности, доходность десятилетних US Treasuries вновь достигла отметки 1,75% годовых и локально даже достигала уровня 1,77% годовых. На этом фоне растет доллар против всех валют; акции, которые еще утром демонстрировали рост, с середины дня находятся уже в "красной зоне", падают также цены на нефть. Таким образом, сегодня мы наблюдаем негативную динамику цен как базовых активов, так и большинства рисковых активов, к которым относятся и наши облигации", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Приближается конец квартала и конец финансового года в Японии. Не исключено, что японские инвесторы, являющиеся одними из основных держателей американских гособлигаций, распродают бумаги перед концом финансового года. Таким образом, есть ожидания, что уже в начале апреля, с началом нового финансового года в Японии, распродажи US Treasuries могут приостановиться. Кроме того, свое негативное влияние на динамику американских гособлигаций оказывают заявления президента США Джо Байдена о новых программах инфраструктурного развития, а это соответственно потребует дополнительных заимствований со стороны Минфина США", - отметил Пшонковский.

Доходность 10-летних US Treasuries во вторник поднялась до 1,77% годовых, максимума с января 2020 года. Процентная ставка пятилетних гособлигаций американского казначейства выросла в ходе торгов до максимальных за 13 месяцев 0,95% годовых. Американский рынок госбумаг падает с января текущего года на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики США благодаря появлению вакцин от коронавируса, пишет Financial Times. Бюджетные стимулы вместе с мягкой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) также способствуют росту ожиданий усиления инфляции, что толкает вверх доходности US Treasuries.

Индекс стоимости облигаций развитых стран Bloomberg Barclays с начала текущего года снизился на 5%. Доходность десятилетних госбумаг ФРГ во вторник поднималась до максимальных более чем за неделю "минус" 0,254% годовых, аналогичных гособлигаций Великобритании - выросла до 0,855% годовых с 0,74% на начало недели.