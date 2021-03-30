BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы ADS Ozon

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы ADS Ozon благодаря потенциалу роста бизнеса, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Выручка Ozon за IV квартал 2020 года по опубликованным финансовым результатам превысила ожидания, однако показатели EBITDA и чистая прибыль не дотянули до прогнозов, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев.

Среди данных эксперт выделяет ускорение роста GMV до 147% г/г против 127% в III квартале 2020 года, планы по увеличению GMV на уровне выше 90% г/г на 2021 год. Доля EBITDA в GMV в IV квартале снизилась г/г до минус 4,7%, однако выросла на 0,5 п.п. к III кварталу и на 0,8 п.п. ко II кварталу 2020 года. Свободный денежный поток в IV квартале вышел на положительную территорию. Рост показателя был обеспечен высвобождением оборотного капитала, отмечает аналитик BCS Express.

"В целом влияние отчета на котировки ADS Ozon может быть умеренно позитивным. Учитывая перспективы стремительного роста бизнеса долгосрочные ожидания по бумаге внушают оптимизм", - заключает Пучкарев.

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