"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 230 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 230 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,4%, стоп-приказ: 180 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Распадская" - единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области РФ - представила отчетность за 2020 год, в котором раскрыла снижение выручки и чистой прибыли на 38% и 15% гг. соответственно. В первую очередь, отмечают эксперты инвесткомпании, это связано с неблагоприятной конъектурой рынка в целом и рынка угля в частности. В настоящее время рынок угля начал восстанавливаться, указывают аналитики "Финама".

Также аналитики обращают внимание, что после приобретения "Южкузбассуголь" компания станет крупнейшим российским производителем коксующегося угля. Столь негативная отчетность за 2020 год, вероятно, составит низкую базу для сравнения с будущими отчетностями компании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущих уровнях. При такой покупке риск на портфель составит 1%", - отмечают в инвесткомпании.

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