Повышение спроса на рисковые активы негативно влияет на инвестиционную привлекательность золота - BCS Express

Повышение спроса на рисковые активы в свете восстановления мировой экономики негативно влияет на инвестиционную привлекательность золота, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Золото с начала 2021г потеряло в цене 9%. В моменте котировки пробивали уровень $1700 за унцию. Слабость золота с начала года обусловлена несколькими факторами. Один из наиболее важных моментов - рост доходностей гособлигаций США (Treasuries). Данный показатель напрямую влияет на реальную процентную ставку (условно доходность Treasuries за вычетом инфляции), которая традиционно сильно коррелирует с динамикой цен на драгметалл", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев.

На его взгляд, коронавирус больше не способен поддерживать привлекательность золота - риски жесткого локдауна переварены, монетарные меры поддержки мировых ЦБ постепенно будут ослабевать.

Повышение спроса на рисковые активы в свете восстановления экономики сильно бьет по инвестиционной привлекательности золота - тренд начался еще в IV квартале и нашел отражение в первом с 2018г квартальном оттоке средств из ориентированных на драгметалл ETF, напоминает Пучкарев. Спрос со стороны фондов в 2020г был самым важным фактором роста цен на золото. В 2021 г. есть все шансы, что этот драйвер потеряет актуальность.

Эксперт обращает внимание на еще один негативный момент для цен на золото - восстановление объемов производства. Если в 2020г давление на предложение оказывало нарушение логистических цепочек из-за карантинных ограничений, то в 2021г ситуация улучшилась. Более того, конъюнктура на рынке драгоценного металла остается относительно благоприятной. Текущая стоимость золота на 30% выше средних уровней 2019г. В связи с этим растут объемы вторичной переработки, а это негативно для цен.

"Позитивные стимулы для золота на II квартал 2021г есть, однако их влияние меньше, - полагает Пучкарев. - Самые важные из них - постепенное восстановление ювелирного спроса и промышленного спроса. Также возможным позитивным драйвером для драгметалла может стать рост инфляционных ожиданий, что негативно отражается на реальных процентных ставках. В целом, ожидания по динамике золота на II квартал от нейтральных до умеренно негативных в зависимости от динамики реальных процентных ставок, инфляционных ожиданий, восстановления промышленного и ювелирного спроса. С технической точки зрения ключевая поддержка сейчас на уровне $1680 за унцию. Без дальнейшего роста доходностей Treasuries пробиться ниже будет непросто. Ближайшее сопротивление находится на $1820 - на текущий момент очевидных драйверов для преодоления этой отметки нет".

Несмотря на сдержанные ожидания по ценам на драгметалл, включение золота в инвестиционный портфель может быть оправдано с точки зрения диверсификации вложений и снижения общего уровня риска, указывает эксперт инвесткомпании.

"Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости. Фаворитом в секторе на II квартал может стать Polymetal. Акция в моменте выглядит интереснее "Полюса", так как в ней прошла более глубокая коррекция. За счет диверсификации производства серебром акции Polymetal могут показывать опережающую динамику при росте спроса на промышленные металлы", - заключает аналитик BCS Express.

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