Цена нефти к концу июня может стабилизироваться на уровне $68/барр. - Saxo Bank

Цена нефти к концу июня может стабилизироваться на уровне $68 за баррель Brent, а цена на золото - на отметке $1850 за тройскую унцию, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Сырьевой сектор во II квартале 2021г сектор продолжит расти, поэтому недрагоценные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Так, на товарно-сырьевом рынке, к концу июня цена на нефть марки Brent может зафиксироваться в районе $68 за баррель, цена на золото - $1850 за тройскую унцию. Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, продолжит расти, что ведет к ослаблению рубля и потенциально меньшей доступности финансирования на западных рынках", - считает глава стратегий Saxo Bank Оле Хансен.

По мнению главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена, положительные факторы перевесят, так как в мире ощущается нехватка энергоносителей и сырья. Причем речь идет не только о 2021г, но и всем периоде увеличения бюджетных трат на борьбу с неравенством, зеленую трансформацию экономики и развитие инфраструктуры. В совокупности это будет означать поддержку для экономики, незначительное ослабление рубля и увеличение общей премии за риск для российских активов, полагает эксперт банка.

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