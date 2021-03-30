BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли ЛК Европлан БО-03, Ритейл Бел Финанс 01, АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-06пбо и ГидроМашСервис-3бо, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Мы считаем, что отскок в ОФЗ во второй половине прошлой недели вряд ли можно считать началом восстановления после распродаж февраля и марта. Как минимум, в ближайшие недели в фокусе остаются геополитические риски, инфляция и динамика курса рубля. На этом фоне мы ожидаем сохранения высокой волатильности как в ОФЗ, так и на вторичном рынке корпоративных бумаг, и сохраняем рекомендацию придерживаться 2-3-летних высококачественных выпусков с доходностью около 7,00%", - пишут эксперты BCS Global Market.

ЛК Европлан, БО-03. "Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель Европлана по итогам 2020г продолжил расти: +25,4% с начала 2020 г. до 89,7 млрд руб. Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое. Риски рефинансирования и ликвидности низкие - высокая прибыльность дает запас прочности в случае некоторого ухудшения качества активов и роста отчислений в резервы. Кроме того, риски частично компенсируются высокой ликвидностью залогов", - отмечается в комментарии.

Ритейл Бел Финанс, 01. Евроторг - крупнейшая розничная сеть в Белоруссии с общей долей рынка 19%. При этом компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020г покрывает погашения долга в 2021-22гг. Кроме того, у компании $280 млн доступных кредитных линий. Вместе с тем, аналитики указывают, что валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время, 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств).

АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий. Основным активом Системы является МТС, значительная часть доходов корпоративного центра формируется за счет дивидендов МТС. В последнее время компания существенно снизила долг (167,0 млрд руб. на III квартал 2020г), а прошедшее недавно IPO Озона увеличило стоимость портфеля активов холдинга. По мнению экспертов BCS Global Market, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки.

РЕСО-Лизинг-06пбо. Один из лидеров лизинга автотранспорта - на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019г. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019г увеличился на 51% г/г до 44,6 млрд руб., что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 г. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов., подчеркивается в комментарии.

ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. "Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими", - отмечают эксперты BCS Global Markets.

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