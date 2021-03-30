Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует Ozon, подошел к максимуму Сбербанк

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми площадками в ожидании обнародования нового плана поддержки экономики США и решения ОПЕК+ по квотам на май; индекс МосБиржи поднялся в район 3550 пунктов, при этом лидерами роста выступают расписки Ozon, подошли вплотную к историческому максимуму акции Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3541,88 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1473,09 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 75,74 рубля (+0,06 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,769% годовых (+2,8%).

Подорожали расписки Ozon (+1,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,4%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Обыкновенные акции Сбербанка выросли до 294 рублей (+0,3%), максимум сессии - 295,72 рубля. Исторический максимум был зафиксирован 12 января - 296,07 рубля за штуку.

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный: ключевые азиатские индексы придерживаются роста, сырьевые валюты укрепляются против доллара США, хотя доходности казначейских обязательств UST продолжают расти. Российский рынок акций может обновить в дальнейшем исторический максимум по индексу МосБиржи благодаря акциям секторов нефти и газа, а также металлов и добычи. В течение дня появятся отчетности Qiwi (MOEX: QIWI) и Ozon Holdings.

На рынке нефти быстро забыли о разблокировке Суэцкого канала. В четверг, 1 апреля, состоится совещание участников соглашения ОПЕК+. Накануне появилась информация о том, что РФ поддерживает идею сохранения текущих ограничений до конца мая. Саудовская Аравия не только готова сохранить ограничения до конца мая, но даже распространить их на июнь. При наличии единой позиции Москвы и Эр-Рияда вероятность сохранения текущих объемов производства составляет почти 100%, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи формирует платформу для ухода на исторические максимумы, драйвером роста по-прежнему является приток денег как западных, так и внутренних инвесторов.

Отыгрывают мартовские потери акции "Норникеля" после известий, что компания возобновила добычу руды на двух рудниках. Бумага вновь закрепилась выше поддержки 22 тыс. рублей. Индекс МосБиржи поднялся к 3550 пунктам, и ему открыта дорога на обновление исторических максимумов, но для этого необходим как минимум уверенный рост фондовой Америки.

Не исключено, что окончание квартала заставит крупных игроков активизировать покупки во вторник-среду, чтобы повысить котировки и тем самым увеличить прибыль клиентов и свое вознаграждение. По-прежнему интересны бумаги черных металлургов, несмотря на их перекупленность - цены на сталь уверенно идут вверх, а слабый рубль лишь увеличивает прибыль сталеваров. На просадках бумаги сектора целесообразно покупать с целью роста до конца апреля.

Акции Сбербанка подошел к историческому максимуму. Пробой отметки 300 руб. может спровоцировать усиление дальнейшего роста, но следует помнить, что Сбербанк (MOEX: SBER) первым и сильнее других реагирует на появление негатива.

Что касается нефти, то прогнозы стоит строить после решения ОПЕК+ по квотам. При позитивном исходе саммита нефтяников не исключен забег котировок вверх ближе к $70 за баррель, но вряд ли нефть там задержится надолго, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ сохраняет оптимизм, санкционные страхи почти забыты. Аналитики Goldman Sachs считают, что проблему антироссийских санкций нельзя игнорировать, но для рынка важнее то, что после окончания пандемии спрос на сырьевые товары повысится и российские сырьевые компании получат от этого большую выгоду.

С начала года наблюдается "пилообразная" динамика индекса РТС, и чем на более долгий срок затянется восстановление рынка после обвала 17 марта (с уровня 1542,6 пункта), тем слабее будут "быки". Правда, с точки зрения технического анализа, на дневных графиках сигналов для игры на понижение не просматривается.

Для рынка акций очень важно решение ОПЕК по лимитам на нефтедобычу. Источники ряда СМИ сообщают, что Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня на заседании ОПЕК, а также готова продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина в Европе из-за коронавируса. Следуя логике теханализа, нефтяные цены Brent должны вырасти до $65,5-66,5 за баррель, после чего возможна новая волна их снижения.

Контейнеровоз Ever Given был успешно снят с мели в Суэцком канале, но из-за нарушений логистики и задержек прибытия танкеров в порты назначения еще на несколько дней, нефть сохраняет поддержку покупателей. На мировых фондовых рынках сохраняется неопределенность. Фонд Archegos, испытывающий большие проблемы, по данным СМИ, мог занять от $5 до $10 на каждый доллар, вложенный в определенные позиции. По некоторым данным, это не только акции, но и сложные производные инструменты, поэтому быстро ущерб посчитать не получится. Глобальные инвестиционные банки Credit Suisse, Nomura Holdings в понедельник заявили, что они, вероятно, пострадают из-за волатильности на рынке. Последствия для "быков" физических лиц могут быть негативными - брокеры наверняка ужесточат свои профили рисков для клиентов и количество "пара", который двигает "фондовый паровоз" на гору, уменьшится, полагает аналитик.

Все больше сигналов, что экономика США скоро возвратится к "доковидной" реальности. Спрос на облачное программное обеспечение для работы, учебы, общения и покупок из дома станет меньше. Президент Байден заявил в понедельник, что 90% взрослого населения США смогут вакцинироваться уже к 19 апреля. Давление на сектор акций компаний высоких технологий продолжится, считает Верников.

В США в понедельник фондовые индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,6%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%), несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвестиционные банки Credit Suisse и Nomura Holdings предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,03%).

Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года увеличились на максимальные с июня 2020 года 3,1% к предыдущему месяцу, когда повышение составило 1,7%. Безработица в Японии в феврале осталась на уровне 2,9% четвертый месяц подряд (минимум с июля). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения показателя до 3%. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

На нефтяном рынке цены стабилизировались, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $65,03 за баррель (+0,1% и +0,6% накануне), майская цена WTI - $61,62 за баррель (+0,1% и +1% накануне).

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

Признаки роста спроса на авиатопливо и бензин в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+16,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2%).

Просели акции "Распадской" (-0,9%, до 191,3 рубля). ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) в 2020 году сократило чистую прибыль по МСФО до $177 млн с $208 млн годом ранее, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Распадская" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год в размере 5,7 рубля на акцию, говорится в сообщении угольной компании.

Общий размер дивидендных выплат может составить 3,79 млрд рублей. Из них из нераспределенной прибыли по результатам 2020 года на дивиденды рекомендовано направить 142,4 млн рублей, из накопленной и нераспределенной прибыли за 2019 год - 3,65 млрд рублей. Датой закрытия реестра рекомендовано установить 7 июня 2021 года.

По итогам первого полугодия 2020 года "Распадская" выплатила дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию. По итогам 2019 года дивиденды "Распадской" составили 2,83 рубля на акцию, I полугодия 2019 года - 2,5 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,5 млрд рублей (из них 3,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,22 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 939,31 млн рублей - на акции "Газпрома").