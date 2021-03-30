Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26233 и ОФЗ 26236 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для проведения аукционов в среду ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году и ОФЗ 26236 с погашением в 2028 году, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"На рынке ОФЗ во вторник царила неопределенность, объем торгов оказался сравнительно небольшим, котировки менялись разнонаправленно. Складывается впечатление, что в отличие от конца прошлой недели российский суверенный долг практически не пользовался спросом у нерезидентов, это привело к тому, что рубль дешевел в течение всего торгового дня и даже при росте нефтяных котировок остался в минусе. В целом изменения доходности вдоль суверенной кривой вчера были небольшими, в диапазоне от минус 4 б.п. до плюс 2 б.п.", - напоминает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.

Тем не менее, эксперт полагает, что сохраняющийся пока оптимизм после роста второй половины прошлой недели дает возможность Минфину выйти с довольно агрессивным предложением ОФЗ на аукционах в среду.

"Вполне возможно, будут доразмещаться ОФЗ 26233 с погашением в 2035г. Этот аукцион имеет все шансы оказаться успешным, интерес инвесторов на дальнем участке суверенной кривой сохраняется, на него же приходится и основная торговая активность. Также рынку может быть предложен выпуск ОФЗ 26236 с погашением в 2028г. Минфин в ближайшее время должен объявить ожидаемый объем размещений на второй квартал. Скорее всего, он окажется примерно таким же, какой был для первого квартала, даже если годовой план привлечений будет сокращен. Это связано со значительным недовыполнением плана заимствований в первом квартале", - прогнозирует Лебедева.

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