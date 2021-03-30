Золото может подешеветь на текущей неделе до $1700 за унцию - Sber CIB

Золото может подешеветь на текущей неделе до $1700 за тройскую унцию и даже ниже, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена на золото во вторник резко упала с дневного максимума в $1733 до $1708 за унцию. Среди прочих факторов этому способствовало заявление президента США Джо Байдена о том, что к середине апреля в Штатах может вакцинироваться 90% населения. Оказала влияние и волатильность, вызванная новостями о маржин-коллах фонда Archegos, - продажи бумаг крупными инвестбанками превысили $20 млрд, и это отразилось в том числе и на рынке золота. Цена на жёлтый металл на этой неделе может отступить до $1700 за унцию и даже ниже", - пишут аналитики Sber CIB.

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