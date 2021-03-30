Снижение доли нерезидентов на долговом рынке РФ можно считать позитивным трендом - Альфа-банк

Cнижение иностранного присутствия на российском долговом рынке позитивным трендом можно считать позитивным трендом, полагают аналитики Альфа-банка.

"Как сообщил ЦБ РФ, присутствие иностранных инвесторов на российском рынке ОФЗ снизилось до 22,7% в феврале 2021 года против 23,3% на конец 2020 года и пика (с 2012 года) на уровне 34,9% в феврале 2020 года. Несмотря на снижение доли нерезидентов на 12 процентных пунктов за 12 месяцев, номинальный объем ОФЗ на руках нерезидентов сохраняется на уровне примерно 3 трлн рублей. По нескольким причинам мы считаем снижение иностранного присутствия на российском долговом рынке позитивным трендом: во-первых, при сценарии санкций против российского долга более низкое иностранное присутствие на российском долговом рынке предполагает и его меньший эффект на финансовые рынки; мы также считаем, что неизменность номинального объема портфеля ОФЗ иностранных инвесторов сигнализирует о том, что рынок не ожидает санкций в отношении предыдущих выпусков ОФЗ. Во-вторых, по мере ослабления санкционного риска и повышения внутренней ставки мы рассматриваем незначительное присутствие иностранных инвесторов на российском долговом рынке фактором потенциального притока иностранного капитала в российские активы", - говорится в обзоре банка.

Кроме того, как пишут эксперты, в прошлом году стабильность номинальной позиции иностранных инвесторов сохранялась при существенном повышении российского долга на 5,3 трлн рублей: это доказывает, что российские банки располагают сильным аппетитом к заимствованиям на локальном рынке и могут полностью нейтрализовать весьма небольшой спрос со стороны иностранных покупателей.

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