"Атон" позитивно оценивает перспективы котировок акций ВТБ

Аналитики "Атона" позитивно оценивают перспективы котировок акций банка ВТБ, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Вышедшие новости и комментарии, касающиеся банка ВТБ, в настоящий момент позитивны для самого банка и его акций с точки зрения восприятия. Текущий коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (CET1) ВТБ составил 8,9% на конец 2020 года. Хотя пока трудно оценить, насколько значительно новые регуляторные изменения укрепят коэффициенты достаточности капитала, любые потенциальные 50-100 бп к капиталу поддержат будущие дивидендные выплаты, которые могут оказаться щедрыми по итогам 2021 года при коэффициенте выплат 50%, превысив 12-13%, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на котировки акций банка, отмечая, что предстоящие публикации финансовых результатов будут хорошими катализаторами для бумаги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.