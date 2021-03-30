Рубль пока останется в диапазоне 75-76 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару пока останется в диапазоне 75-76 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Регулярный налоговый период марта завершен, но компании экспортеры все равно будут оставаться на рынке для выплаты покрытия текущих расходов и экспортных пошлин. Однако решения о продажах буду более спонтанными, в том числе исходя из соотношения курса с официальным курсом ЦБ. Из внешних факторов угроза санкций США сохраняется: в понедельник появились заявления, что администрация Байдена находится на финальной стадии решений по "известным и неизвестным" мерам в отношении РФ по обвинениям в хакерских атаках на софт компании Solar Winds. Какой-то конкретики вновь не последовало, и это вполне объяснимо и ожидаемо. Учитывая это, рубль, вероятно, пока задержится в диапазоне 75-76 руб./$1", - пишет Полевой в своем комментарии.

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