ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля с целью 27214 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Норникеля" с целью 27214 рублей за штуку, отмечается в комментарии банка.

Совет директоров "Норникеля" обсудил новую дивидендную политику, а также инвестиционную стратегию компании на ближайшие 10 лет. Менеджмент ГМК предложил Совету директоров изменить дивидендную формулу и направлять на дивиденды 50-75% свободного денежного потока, говорится в комментарии.

Если сделать допущение, что с 2021 года "Норникель" перейдет к дивидендным выплатам по новой схеме (50-75% свободного денежного потока), то в таком случае акционеры смогут рассчитывать на выплаты 358-538 рублей на акцию, полагают аналитики ПСБ.

По их оценке, в 2021 году FCF компании сократится с $6,6 млрд до $1,5 млрд вследствие фактической компенсаций ущерба из-за аварий и роста инвестиционных расходов с $1,8 млрд до $3-3,4 млрд. Участники рынка опасались принятия решения по снижению дивидендных выплат по итогам 2020 года, однако вопрос о минимизации дивидендов не обсуждался.

"Мы считаем, что отсутствие информации о снижении дивидендных выплат компании за 2020 год - позитивный момент. Вместе с тем мы отмечаем риски существенного снижения дивидендов в 2021 году в случае утверждения новой формулы расчета. При этом мы ожидаем восстановления свободного денежного потока в 2022 году и полагаем, что в долгосрочной перспективе компания сохранит инвестиционную привлекательность. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" с целевой ценой 27214 рублей за бумагу", - заключают эксперты ПСБ.

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