Цена нефти во вторник может вырасти до $65,46/барр. - Sber CIB

Цена нефти во вторник может вырасти до $65,46 за баррель Brent, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки Brent во вторник могут вырасти до $65,46 за баррель. Инвесторы рассчитывают на то, что на заседании в четверг ОПЕК+ примет решение не наращивать добычу в мае. Более значительный рост цен на нефть маловероятен, так как появилась информация об ухудшении эпидемиологической ситуации в США", - полагают аналитики инвестбанка.

Рубль во вторник, вероятно, останется у отметки 75,5 руб./$1, если доходность американских гособлигаций вырастет после публикации индекса потребительской уверенности в США, считают аналитики Sber CIB. В противном случае возможно движение к отметке 75 руб./$1. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть и спокойный геополитический фон.

"Рублёвый госдолг может немного прибавить в цене. Во вторник торги должны проходить без резких колебаний. Инвесторы ждут информации о том, какие выпуски гособлигаций и на каких условиях Минфин собирается размещать в среду. Если ведомство ограничит объемы предложения, по итогам дня рублевый госдолг может немного подорожать", - отмечают эксперты Sber CIB.

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