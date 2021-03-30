Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта слабо меняется к доллару и евро на фоне отсутствия заявлений о новых санкциях со стороны США и ЕС, а также за счет растущих котировок нефти. В течение дня цены на сырье демонстрировали серьезные колебания в зависимости от новостей о разблокировке Суэцкого канала. В результате к вечеру, когда судно, перегородившее канал, было отбуксировано в одно из озер для осмотра и судоходство возобновилось, котировки после снижения перешли к росту. Теперь фактором поддержки котировок является ожидание заседания ОПЕК+ на этой неделе (альянс должен принять решения по квотам на добычу на май 2021 года и при этом учесть динамику третьей волны пандемии в мире)", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06% и составила $64,61 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI прибавила 0,44% и составила $61,24 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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