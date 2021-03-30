Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и макростатистика:

- Ozon, Транснефть, QIWI, Распадская публикуют финансовую отчетность;

- В еврозоне и США выйдут индексы потребительского доверия;

- Американский институт нефти представит оценку складских запасов углеводородов в стране.

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