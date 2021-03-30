Идея дня: акции CF Industries имеют хороший потенциал для роста - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции производителя азотных удобрений CF Industries Holdings Inc. имеют хороший потенциал для роста по мере восстановления деловой активности в Бразилии, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Сниженная деловая активность и мобильность населения в Бразилии приводят к низкому спросу на этанол - основное моторное топливо в стране. Цены на этанол, который производится из сахарного тростника, упали на 16% за последнюю неделю. Цены на сахар упали на 8%. На этом фоне производитель азотных удобрений CF Industries Holdings Inc. - входит в ТОП-10 акций США - подешевел примерно на 10%. Снижение заболеваемости в Бразилии может стать драйвером восстановления акций", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.