Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперт.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management. Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal. Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах во вторник. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам дня всего на 0,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК повысился на 0,33%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,95%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК вырос на 1,13%. При этом австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился 0,9%.

В свою очередь цены на нефть во вторник утром слегка снижаются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $64,94 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на 0,6% - до $64,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,54 за баррель, что на 0,03% ниже закрытия предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 1% - до $61,56 за баррель.

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts. Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла более чем на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,955 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,872 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 марта вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 марта) 0,16%, поднявшись до 720,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001Р-14" (+0,8%), "Роснефть-002Р-04" (+0,49%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-002P-01" (-0,64%), "Транснефть-001P-10" (-0,57%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-Финанс" выкупило в рамках оферты 1 млн 358,227 тыс. облигаций серии БО-П02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 45,27% выпуска. Выпуск сроком обращения 5 лет объемом 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 11% годовых до оферты через 2 года. Ставка текущего купона до погашения - 7,25% годовых.

Владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях владельцев облигаций приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Владельцы облигаций единогласно проголосовали за предоставление права представителю владельцев облигаций обратиться в суд с требованием к эмитентам облигаций в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам, в том числе с требованием о признании эмитентов облигаций банкротами. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" по 1-й и 5-й серии и ООО "Концессии теплоснабжения" по 2-й серии и серии БО-01. Облигации ООО "Концессии водоснабжения" 1-й серии на 1,15 млрд рублей и 5-й серии на 1,008 млрд рублей были размещены в декабре 2015 и 2017 годов соответственно. Ставка текущего купона по обоим выпускам - 7,25% годовых. Бонды ООО "Концессии теплоснабжения" 2-й серии на 1,8 млрд рублей и серии БО-01 на 2 млрд рублей были размещены в декабре 2017 и 2019 годов соответственно. Ставка текущего купона по выпуску 2-й серии - 7% годовых, по БО-01 - 7,25% годовых.

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