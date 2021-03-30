Рынок акций в начале торгов вторника попытается продолжить рост - ПСБ

Российский рынок акций в начале торгов вторника попытается продолжить рост и сделает шаг в середину диапазона 3500-3600 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича.

"Настроения на рынках на утро вторника умеренно позитивные. Азиатские площадки демонстрируют восходящую динамику прибавляя в пределах 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район 64,8 доллара за баррель. Отметим, что в ходе сессии внимание инвесторов привлечет публикация данных по индексу потребительского доверия в США, который выйдет в 17:00 мск", - отмечает Зварич.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 1,1%, закончив сессию в районе 3530 пунктов. Эксперт банка ожидает, что во вторник утром что российский рынок попытается продолжить рост и сделает шаг в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в ходе сессии возможна активизация продаж в российских акциях на ухудшении внешней конъюнктуры, в результате чего утренний рост будет скомпенсирован, и индекс Мосбиржи к концу торгов закрепится на отрицательной территории.

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