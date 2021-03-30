Цена нефти, скорее всего, вернется к уровню ниже $65/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, вернется к уровню ниже $65 за баррель в ближайшие дни, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Котировки цен на нефть марки Brent во второй половине дня понедельника вернулись к росту, несмотря на опасения, связанные с перспективами восстановления спроса. На первый план вышли ожидания заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг. Судя по предварительным комментариям в СМИ, опция повышенных квот на сокращение добычи может быть сохранена вплоть до июня, равно как и добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Это позволит удерживать рынок в профиците по спросу. Тем не менее, мы считаем, что ухудшение ситуации с коронавирусом и новые локдауны в отдельных странах будут сдерживать потенциал для дальнейшего восстановления цен на нефть. Во вторник в фокусе традиционные данные по запасам от API, в среду- от Минэнерго. Ждем возврата Brent ниже $65 за баррель", - отмечает Крылова.

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