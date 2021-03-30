30 марта 2021 года 09:20
Утренние прогнозы: рынок акций РФ ждет драйверов для продолжения роста к историческим максимумам
Большинство аналитиков ждут во вторник умеренного роста российских фондовых индексов, полагая, что рынок акций в понедельник сделал отличную заявку на возврат в рамки восходящей тенденции.
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций в понедельник сделал отличную заявку на возврат в рамки восходящей тенденции. Индекс Мосбиржи завершал сессию выше области 3500-3520 п., что открывает пространство для дальнейшего подъема. Если во вторник удастся удержаться выше этих отметок, то следующим ориентиром наверху вновь станет район исторических максимумов около 3600-3620 п".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник провел очень сильную сессию, прибавив 1,1% на довольно блеклом внешнем фоне. Таким образом, мы пытаемся ликвидировать отставание от других рынков, а драйвером этого движения по-прежнему является приток денег как западных, так и внутренних инвесторов. Рублевый индикатор сумел закрепиться выше 3500 пунктов, что открывает дорогу на обновление исторических максимумов. Но для этого просто необходим какой-то позитив, как минимум, уверенный рост Америки".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Ключевые азиатские индексы придерживаются роста. Сырьевые валюты укрепляются против доллара США, хотя доходности казначейских обязательств продолжают расти. На сырьевом рынке преобладает негативная динамика, но потери в нефти незначительные. Российский рынок может продолжить рост и обновить исторический максимум по индексу Мосбиржи благодаря акциям секторов нефти и газа, а также металлов и добычи. В течение дня появится отчётность QIWI, OZON Holdings и "Распадской"".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3515-3525 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3510, 3500 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3540, 3550 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рыке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".
ПСБ (Богдан Зварич): "Во вторник утромроссийский рынок попытается продолжить рост и сделает шаг в середину диапазона 3500-3600 пунктов индекса Мосбиржи. Однако в ходе сессии возможна активизация продаж в российских акциях на ухудшении внешней конъюнктуры, в результате чего утренний рост будет скомпенсирован, и индекс Мосбиржи к концу торгов закрепится на отрицательной территории".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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