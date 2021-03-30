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30 марта 2021 года 09:15

Индекс Dow Jones обновил рекорд, Brent - $64,94 за баррель

Индекс Dow Jones обновил рекорд, несмотря на слабость акций банков. Рынки акций Азии показывают смешанную динамику. Нефть слабо меняется в цене на ожиданиях решений ОПЕК+, Brent - $64,94 за баррель.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management.

Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.

Инвестиционные банки Credit Suisse Group AG и Nomura Holdings Inc. предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.

Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.

Котировки Morgan Stanley (SPB: MS) снизились на 2,6%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 0,5%. За пределами США бумаги японского банка Nomura рухнули на 16%, Credit Suisse - на 14%, Deutsche Bank AG -на 3,3%.

Акции ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) и Discovery Inc. (SPB: DISCA), которые попали под распродажу на прошлой неделе, также продолжили снижаться. Цена бумаг ViacomCBS упала на 6,7%, Discovery - на 1,6%.

Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Рыночная стоимость Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) по итогам торгов уменьшилась на 0,5%. Американская авиакомпания разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти лайнеры должны стать будущим ее парка. Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году. Бумаги Boeing подорожали на 2,3%.

Акции Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. потеряли в цене 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей оборудования для выпуска полупроводников разорвал соглашение о покупке своего японского конкурента Kokusai Electric Corp., не дождавшись одобрения сделки китайскими регуляторами.

Капитализация Cal-Maine Foods (SPB: CALM) сократилась на 1,4% после публикации финансовой отчетности. Производитель продуктов питания зафиксировал гораздо большую, чем ожидалось, прибыль в третьем финансовом квартале, однако его выручка не дотянула до прогнозов.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 1,2%, после того как аналитики Jefferies понизили прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $700 с $775.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. опустились на 0,1%. Авиаперевозчик дал обновленный прогноз загруженности и бронирований, сообщив, что планирует возобновить эксплуатацию большей части самолетов во втором квартале текущего года на фоне роста спроса.

Рыночная стоимость Houghton Mifflin Harcourt Co. подскочила на 18,7%. Американская медиакомпания News Corp. (SPB: NWS) договорилась о приобретении потребительского подразделения компании, специализирующейся на издании образовательной литературы, за $349 млн. Подразделение HMH Books & Media войдет в состав дочерней компании News Corp. - HarperCollins Publishers.

Бумаги Allstate Corp (SPB: ALL). прибавили в цене 0,7%, несмотря на то что американский страховщик предупредил о чистом убытке в размере около $4 млрд на фоне отделения активов в сфере страхования жизни и аннуитета.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 98,49 пункта (0,3%) и составил рекордные 33171,37 пункта, отыграв первоначальные потери.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,45 пункта (0,09%) - до 3971,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 79,08 пункта (0,6%) и составил 13059,65 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах во вторник.

Рынки "находятся в ожидании новых катализаторов, чтобы взять конкретное направление", отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.

На этой неделе инвесторы ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:12 МСК опустился на 0,06%.

Розничные продажи в Японии в феврале 2021 года сократились на 1,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Темпы снижения замедлились по сравнению с январем (2,4%).

Эксперты в среднем ожидали более значительного падения розничных продаж в прошлом месяце - на 2,8%, сообщает Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии увеличились на 3,1% после повышения на 1,7% в январе. Это максимальный рост с июня 2020 года.

Безработица в Японии в феврале осталась на уровне 2,9% четвертый месяц подряд. Это минимальный показатель с июля прошлого года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения показателя до 3%. Для сравнения, годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Odakyu Electric Railway Co. (-3,5%), Rakuten Inc. (-3,2%) и Keio Corp. (-2,8%).

При этом рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Corp. сократилась на 1,1%

Лидерами роста выступают бумаги Nippon Yusen K.K. (+6,6%), Kawasaki Kisen Kaisha (+5,4%) и Mitsui O.S.K. Lines (+5,2%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. повысилась на 1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 2,8%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2%.

Бумаги Nomura Holdings Inc. дорожают на 1,7%. В понедельник они рухнули более чем на 16% на сообщении инвестиционного банка о том, что он может понести существенные потери в связи со сделками с американским клиентом спустя несколько дней после распродажи акций, которыми владел крупный фонд прямых инвестиций.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК вырос на 0,33%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,95%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (+7,5%), строительной компании New World Development Co. (+5,2%) и фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (+5%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan растут на 4,7%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 2%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,1%.

В лидерах падения оказались бумаги China Overseas Land & Investment (-4,1%), China Resources Land (-3,9%) и China Construction Bank Corp. (-1,4%).

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings дешевеют на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК повысился на 1,13%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,9%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. дорожают на 2,1%, Kia Motors Corp. - на 4,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 2,1% и на 2,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, инвесторы ожидают решений ОПЕК+ по итогам заседания, запланированного на четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $64,94 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты выросли в цене на $0,41 (0,6%) - до $64,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,56 за баррель, ка и на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,59 (1%) - до $61,56 за баррель.

Аналитики считают, что ОПЕК+ может продлить апрельские квоты на добычу на май на фоне опасений по поводу спроса на нефть из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, пишет S&P Global Platts.

"Осторожный подход ОПЕК к восстановлению спроса привел к продлению уровня сокращения добычи на апрель на прошлой встрече. С тех пор прогноз не стал яснее", - отмечают аналитики ANZ.

Признаки роста спроса на авиатопливо и бензин в США также оказывают поддержку нефтяным ценам. Как отмечает старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду, "около 1,6 млн человек прошли контроль в аэропортах США в воскресенье - максимум за более чем год".

По данным Apple Mobility, автомобильные поездки в США на прошлой неделе выросли на 3,3% и достигли максимального уровня с недели, завершившейся 18 сентября.

Тем временем движение грузовых судов по Суэцкому каналу после снятия с мели контейнеровоза Ever Given постепенно возобновляется, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Контейнеровоз на прошлой неделе заблокировал движение через канал, на который приходится примерно 10% мировых морских поставок нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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