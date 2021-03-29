Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов

Москва. 29 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 150 базисных пунктов по отношению к закрытию 26 марта и составила 115,3276 от номинала, что соответствует доходности 1,915% годовых (рост на 12,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню). Основной причиной роста котировок стала очередная полугодовая амортизация основной суммы долга; без учета амортизации цена данного выпуска евробондов РФ снизилась, что и привело к росту доходности.

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,23% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 13 пунктов и составил 187,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице всего на 9 базисных пунктов - до 126,93% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,04% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 122,55% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта и составила 4,025% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 112,48% от номинала, что соответствует доходности 2,18% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали всего на 3 базисных пункта, до 109,22% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 18 базисных пунктов - до 118,92% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,07% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 14 базисных пунктов, до 109,84% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,53% годовых).

"После технического отскока, зафиксированного во второй половине прошедшей недели, сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют смешанную динамику. При этом отечественные бумаги в целом повторяют динамику еврооблигаций большинства emerging markets. Это говорит о том, что после того, как в конце прошлой недели часть инвесторов прикрыла свои "короткие" позиции в бумагах, реальных покупателей, готовых формировать инвестиционные портфели на текущих ценовых уровнях, пока на рынке так и не появилось. Таким образом, позитив на рынке был чисто техническим и связанным с закрытием "шортов". При этом ситуация в секторе базовых активов остается неопределенной - после некоторой локальной коррекции рост доходностей американских казначейских обязательств возобновился, в частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries вновь вошли в диапазон 1,68-1,70% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.