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29 марта 2021 года 19:23

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 3530п по индексу МосБиржи во главе с Норникелем и Русалом

Москва. 29 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне стабилизации нефти; индекс МосБиржи поднялся к 3530 пунктам во главе с бумагами "Норникеля" на корпоративных новостях, а также обновившими максимумы акциями "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3529,33 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1468,14 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.

Доллар стоит 75,72 рубля (+0,07 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,692% годовых (+1,9%).

Подорожали акции UC Rusal (+5,8%, до 48,5 рубля), "Норникеля" (+4,7%, до 23,028 тыс. рублей), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), акции "Московской Биржи" (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

"Норильский никель" остановил водоприток на руднике "Октябрьский" и подтвердил возобновление добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" в соответствии с планом восстановительных работ, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Норникеля" принял к сведению долгосрочную инвестиционную программу компании и предложил акционерам продолжить консультации о дивидендных ориентирах, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров в понедельник.

"В качестве целевого диапазона, который, по оценке менеджмента, позволит обеспечить устойчивую финансовую модель "Норникеля" в долгосрочной перспективе, предлагается рассмотреть диапазон 50-75% от свободного денежного потока (FCF)", - говорится в сообщении.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

По оценке аналитика Sber CIB Коула Эйксона, оптимизму на глобальных рынках способствовала позитивная макростатистика и новости о вакцинировании в США.

Настрой на глобальных рынках локально ухудшился в пятницу из-за сообщений о скоординированных продажах акций в объеме свыше $10 млрд - в основном крупных американских и китайских компаний. Однако утром в понедельник появилась информация о том, кто стоит за этими продажами и какова их цель, и опасения, что начинается новый негативный тренд, ослабли, отмечает эксперт.

В четверг в центре внимания будет заседание ОПЕК+, в ряде стран выйдут производственные индексы PMI, в России - данные по ВВП за IV квартал, в США - статистика по заявкам на пособие по безработице и еженедельные данные Baker Hughes по числу действующих буровых установок (в пятницу биржи США и Великобритании будут закрыты в связи со Страстной пятницей), напомнил Эйксон.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, к середине дня рост рынка акций стал более уверенным благодаря новостям от "Норникеля" - менеджмент предложил совету директоров рассмотреть будущие дивидендные выплаты на уровне 50-70% от свободного денежного потока, чтобы иметь возможность реализовать инвестиционную программу на 2 трлн рублей до 2030 года. Вероятно, что подобный подход к дивидендной стратегии может устроить основных акционеров. Как минимум, сектор металлов и добычи вышел в лидеры дня во главе с бумагами "Норникеля" и "Русала".

Reuters сообщает, что РФ поддерживает идею сохранения текущих ограничений на добычу в ОПЕК+ до конца мая, хотя для себя хочет небольшое увеличение объемов производства. Рубль выглядел слабым относительно доллара и евро, поскольку после завершения налогового периода остался наедине с санкционной неопределенностью. Фундаментальные параметры рубля, включая положительное сальдо текущих операций, пока не интересуют рынок. Текущие доходности 10-летних казначейских обязательств США выше регистрируемой инфляции, что является достаточным основанием для капитала не искать риск.

В Европе упали более чем на 10% акции Credit Suisse после того, как банк предупредил о существенном ударе по результатам I квартала из-за потерь на инвестициях в крупный хедж-фонд, который объявил дефолт из-за принудительного закрытия позиций. Credit Suisse также сообщил, что ситуация могла затронуть несколько других банков.

Новости о ситуации в Суэцком канале привели к локальному снижению котировок нефти. Контейнеровоз Ever Given удалось расположить вдоль канала и частично освободить фарватер для прохода. Впрочем, для нефти это уже не имело большого значения. Совещание участников соглашения ОПЕК+ пройдет 1 апреля, отмечает аналитик.

Согласно некоторым источникам CNBC, ряд банковских акций подпал под принудительное закрытие позиций хедж-фонда Archegos Capital Management. Кроме того, на финансовый сектор оказывает давление снижение доходностей по казначейским обязательствам США. Также на рынке существуют опасения повышенной волатильности из-за балансировки портфелей в конце квартала крупными фондами. Российский рынок акций завершил день ростом благодаря некоторой стабилизации нефти и надеждам на преодоление разногласий акционеров "Норникеля" по будущим дивидендам, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что сохранению спроса на рисковые активы способствовало объявление инициативы президента США по продвижению нового пакета мер фискального стимулирования (речь идет о вложениях в инфраструктуру на $3 трлн). Многие опасаются, что финансироваться эти проекты будут за счет повышения налогов на крупные компании, и в целом очередные денежные вливания в экономику способны ускорить инфляцию, поставив под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС.

На рубль оказывает давление санкционная неопределенность, поэтому он в основном реагирует на негативные драйверы. Нефть просела на новостях о прогрессе в разблокировке Суэцкого канала, перекрытого ранее севшим на мель танкером. Локальную поддержку нефти оказала новость о сильном пожаре на индонезийском нефтеперерабатывающем заводе, продолжающемся уже более 18 часов, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы снижаются на опасениях, связанных с потерями по операциям хедж-фонда Archegos Capital Management в результате ряда его сделок, связанных с высоким объемом заемных средств. В остальном инвесторы продолжают получать словесные позитивные стимулы от властей страны и планов Байдена провести масштабную инфраструктурную программу стоимостью $3 трлн.

Нефть стабилизировалась, поскольку на восстановление движения в Суэцком канале и полную его разгрузку может понадобиться еще несколько дней. На биржах ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+, итоги которого будут подведены 1 апреля. В СМИ появились сообщения о вероятном сохранении мягкой позиции по квотам не только Саудовской Аравии, но и России, что позволило бы странам существенно ограничивать нефтедобычу и в мае. У цен остаются неплохие предпосылки для возвращения к краткосрочному росту при положении Brent выше $61,5 за баррель.

Индекс МосБиржи закрепился выше отметки 3500 пунктов, что подтверждает неплохие шансы на развитие более уверенного роста. Долларовый индекс РТС при этом подошел к сопротивлению 1470 пунктов. На геополитическом фоне пока относительно спокойно, а США переключили свое внимание на Китай, что позволяет краткосрочным покупателям держать ситуацию под контролем. Ослабление мирового аппетита к риску во вторник, однако, может локально затронуть и отечественные площадки, что уже можно было наблюдать в понедельник в динамике рубля. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3460-3565 пунктов, считает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 1,2-1,7%, достиг рекордного максимума S&P 500 (+1,7%) на фоне оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng отыграл утренние потери), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 растут на 0,5%), вновь проседает Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,4%) на фоне падения акций банков после сообщений о вынужденной продаже крупной американской инвестиционной компанией своих вложений на рынке.

На нефтяном рынке цены стабилизировались; цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии "Мосбиржи" в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,44 за баррель (-0,2% и +4,2% в пятницу), майская цена WTI - $61,04 за баррель (+0,1% и +4,1% в пятницу).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

На этой неделе инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча с мая. В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+8,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,5%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,6%).

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,2%) в 2020 году по МСФО составила 9,1 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее (24 млрд рублей), говорится в консолидированной отчетности компании.

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-2,3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2%).

Чистая прибыль Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,2%, до 506,4 руб.) в 2020 году снизилась на 46%, до 12,2 млрд руб., что оказалось лучше прогнозов. Совет директоров Globaltrans рекомендовал продлить buyback до 5% акций еще на год. Кроме того, Globaltrans планирует выплатить за I полугодие 2021 года как минимум 16,78 руб. на акцию, а финальные дивиденды Globaltrans за 2020 год составят 28 руб. на акцию, сообщила компания.

OR Group (-0,3%) (ранее - группа компаний "Обувь России" (MOEX: OBUV) ) в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое, до 562,8 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка упала на 21,4%, до 10,772 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,44 млрд рублей (из них 27,61 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,88 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,01 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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