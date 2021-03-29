Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе при отсутствии новых потрясений на мировых рынках, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

По его мнению, в текущие оценки курса рубля уже заложена вероятность введения новых санкций, но не их наиболее жесткий вариант. Тихомиров считает, что в случае введения Вашингтоном запрета для американских инвесторов на покупку новых выпусков российского рублевого госдолга (ОФЗ) серьезной реакции в курсе рубля ждать не стоит. Однако, если санкции будут включать запрет на владение всем российским госдолгом, а также отключение РФ от системы SWIFT, то рубль вновь окажется под ощутимым давлением: в этом случае его курс приблизится или превысит отметку в 80 руб./$1.

Эксперт однако не исключает сценария, при котором ясности в области санкций может и не появиться еще длительное время. В этом случае оценки рисков инвестирования в Россию могут вернуться на прежние уровни: в отсутствие потрясений на мировых рынках и в ценах на нефть рубль может возвратиться в прежний коридор 73-75 руб./$1 уже на текущей неделе.

"Свои прогнозы обменного курса рубля на 2021г мы не меняем: мы ожидаем, что к середине 2021г национальная валюта может подрасти до 72-74 руб./$1, а к концу года - до 70-72 руб./$1. На конец года ключевая ставка ЦБ, по нашей оценке, вырастет до 4,75-5%", - заключает Тихомиров.

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