Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1 - Газпромбанк

Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1, говорится в комментарии Газпромбанка.

По оценкам аналитиков инвестбанка, объем продажи валюты экспортерами составил 1-2 млрд долл. за последние семь дней. Эти продажи позволяют рублю выглядеть более уверенно в сравнении с другими валютами ЕМ.

"Майские фьючерсы на нефть снизились после того, как судно в Суэцком канале было снято с мели, и торгуются на уровне $64 за барр., что почти на $6 за барр. ниже, чем в первой половине марта. В последние две недели ряд негативных факторов со стороны спроса на нефть, таких как рост заболеваемости COVID-19 и продление карантинных ограничений в Европе, оказали существенное влияние на нефтяные котировки. Мы считаем, что возросшие колебания цен на нефть не отразятся на курсе рубля на этой неделе. Однако в конце недели на рынке нефти может наблюдаться повышенная волатильность в связи с заседанием ОПЕК+ по рассмотрению квот на добычу на май (состоится 1 апреля). Мы прогнозируем USD/RUB на этой неделе вблизи 76 руб./$1", - отмечают эксперты Газпромбанка.

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