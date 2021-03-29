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29 марта 2021 года 15:57

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании объявления новых антироссийских санкций

Москва. 29 марта. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 75,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,44 руб./EUR1, подешевев на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,69 копейки - до 82,01 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 марта на 7,11 копейки, до 75,8287 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,14 копейки, до 89,349 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на ожиданиях объявления новых антироссийских санкций со стороны США. В первые дни марта президент США Джозеф Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, если такое вмешательство будет выявлено.

В этой связи рынки также ждут доклада Нацразведки США, в котором помимо выборов 2020 года должны быть отражены итоги расследования кибератаки на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, тоже может стоять Россия. По ранее публиковавшейся информации, новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, при этом СМИ сообщали, что они должны были быть введены еще на прошлой неделе.

Между тем глобальные инвесторы демонстрируют неоднозначные настроения. С одной стороны, рынок делает ставку на быстрое восстановление экономики США благодаря еще одному плану поддержки экономики, который продвигает президент США Джо Байден, и быстрой вакцинации от коронавируса COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что Байден в среду представит первую часть своего плана инвестиций в инфраструктуру общим объемом более $3 трлн.

С другой стороны, новая вспышка заболеваемости в Европе и более медленное проведение вакцинации угрожает замедлением экономического восстановления. В ФРГ за последние сутки выявили более 17,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране. Среднее число заражений за последние семь дней достигло максимума с января, пишет Trading Economics.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не сожалеет об отказе от введения общенационального карантина в конце января. "Мы посмотрим на эффективность ограничительных мер и в случае необходимости примем надлежащие меры", - добавил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник на ожиданиях заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором должны быть определены квоты на добычу нефти с мая.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,87% - до $65,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,74% - до $61,42 за баррель.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Ранее в ходе торгов в понедельник фьючерсы на нефть Brent и WTI снижались в цене на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал. На нормализацию движения по Суэцкому канала уйдет примерно три с половиной дня, заявил телеканалу "Аль-Арабийя" глава управления канала Усама Рабийе.

Через канал проходит приблизительно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

"На предстоящей неделе пара "доллар-рубль", скорее всего, расположится в диапазоне 75-76,5 руб./$1, причем с риском тестирования его верхней границы в случае объявления санкций. С другой стороны, падение нашей валюты при таком сценарии, вероятно, будет непродолжительным, поскольку санкционные риски по большей части учтены в текущем курсе. Немалое влияние на рубль в предстоящие дни может оказать нефть. Трейдеры будут реагировать на сигналы от стран ОПЕК+, которые на этой неделе обсудят добычу в мае. Если производители воздержатся от новых послаблений ограничений на добычу, это привнесет нотку оптимизма на рынок "черного золота" и, соответственно, окажет некоторую поддержку российской валюте", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

"Санкционная неопределенность продолжает давить на российские активы. В то же время, мы не ожидаем введения жестких санкций против России в ближайшее время. Нашу точку зрения подкрепляют заявления на прошлой неделе о координации ограничительных действий США и ЕС против РФ - в ЕС менее склонны к существенным экономическим санкциям, чем США. В понедельник курс поддерживает уплата налога на прибыль компаниями-экспортерами, но завтра налоговый период уже закончится, и рубль потеряет локальную поддержку. Мы ожидаем постепенный возврат курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, при этом снижение санкционных рисков дополнительно ускорит этот процесс", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,9% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 3 б.п. - до 5,38% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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