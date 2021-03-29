"Финам" рекомендует покупать акции Edison с прогнозной ценой $71,5

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,2% от текущего уровня с учетом дивидендов за следующие 4 квартала (NTM), говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Александр Ковалев обращает внимание на следующие позитивные для покупки акций факторы:

- Перспективы роста финансовых показателей компании: рост выручки в 2021 году прогнозируется на уровне 2,6% г/г, а EBITDA может превысить $ 5 млрд;

- Прогрессивная политика Калифорнии в рамках управления электроэнергетическим сектором создает долгосрочные преимущества для "зеленых" компаний;

- Ожидаемая дивидендная доходность NTM Edison International прогнозируется на высоком для отрасли уровне в 4,4%;

- В 2021-2023 гг. компания продолжит вкладывать значительные ресурсы в усиление надежности электросетевой инфраструктуры, системы хранения электроэнергии и митигацию рисков воздействия лесных пожаров.

Аналитик "Финама" также отмечает, что проект компании Charge Ready 2 стоимостью $0,436 млрд является крупнейшей программой обеспечения зарядной инфраструктуры для электромобилей в США.

Edison International - калифорнийский холдинг, занятый в электроэнергетическом секторе. Большая часть операций компании сконцентрирована в подразделении Southern California Edison Company.

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