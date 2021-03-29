Уверенное укрепление рубля маловероятно в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Рубля сложно показать уверенное укрепление к доллару и евро при сохраняющейся санкционной неопределённости и относительно невысокой доходности, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".

"Рубль игнорировал в понедельник восстановление нефти и оставался слабым относительно доллара и евро. После завершения налогового периода рубль остаётся наедине с санкционной неопределённостью, его фундаментальные параметры, включая положительное сальдо текущих операций, пока не интересуют рынок, - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Текущие доходности в 10-летних казначейских обязательствах США выше регистрируемой инфляции, что является достаточным основанием для капитала не искать риск. Доходности на рынке ОФЗ также выше инфляции и характерны больше для ситуации со ставкой ЦБ РФ на уровне 5,0-5,5%, но они не покрывают возможную волатильность курса. Пока сохраняется санкционная неопределённость и относительно невысокая доходность рублю будет сложно показывать уверенное укрепление".

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