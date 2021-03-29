BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Adobe Inc., Colfax Corp., Jabil Circuit, D.R. Horton Inc. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы включаем Adobe Inc. Компания предоставляет программное обеспечение для людей творческих профессий, рядовых потребителей и корпоративных клиентов. Мы считаем, что Adobe заняла центральное место на быстроразвивающемся рынке цифрового видеоконтента, создания и управления рекламой. Компания планирует увеличить количество сотрудников и инвестировать в инициативы роста в финансовом 2021 году. Отмечаем сильные позитивные тенденции: стабильный рост выручки, рентабельности и прибыли Adobe", - пишут эксперты.

"В число наших фаворитов входит Colfax Corp. - поставщик оборудования и услуг в производственной и медицинской сфере под брендами ESAB, Aircast, DJO Surgical и Motion MD, - указывают аналитики инвесткомпании. - В долгосрочной перспективе мы рассматриваем Colfax как хорошо управляемую компанию со средней капитализацией. В течение долгого времени основное внимание компании было сосредоточено на работе в области генерации электроэнергии и отраслевой инфраструктуры, однако недавно Colfax сместила фокус на развитие сегмента медицинских технологий, который становится новым лидером промышленного сектора, и результаты компании превзошли ожидания рынка".

Сохраняет позиции в рейтинге Jabil Circuit - одна из ведущих компаний в сфере услуг по контрактному производству электроники. "Пока не снизился спрос на цифровую инфраструктуру удаленного доступа в связи с распространением вакцин от коронавируса, рост выручки в данном сегменте может опередить ожидания в текущем году. На наш взгляд, Jabil сохранит сильные стороны бизнеса после выхода из коронакризиса. Денежный поток компании растет, и мы ожидаем сохранения этого тренда по мере возвращения экономики в нормальное русло", - отмечают в BCS Global Markets.

Остается в топ-5 и D.R. Horton - одна из крупнейших строительных компаний США. "Мы сохраняем оптимизм в отношении долгосрочных перспектив рынка доступного жилья на фоне рекордно низких процентных ставок, благоприятной демографической ситуации и многолетнего недопроизводства, особенно жилья по доступным ценам. Horton выиграет за счет линейки брендов, ориентированных на покупателей с разным достатком. Важную роль сыграет широкий географический охват компании и ее достойные балансовые показатели", - указывают эксперты.

По-прежнему в фаворитах и NextEra Energy - поставщик регулируемых и нерегулируемых продуктов и услуг в сфере электроэнергетики в 36 штатах США, 4 канадских провинциях и в Испании. "Мы видим потенциал для дальнейшего роста стоимости акций и ожидаем, что NextEra выиграет за счет продолжающегося роста численности населения на обслуживаемых территориях и в результате повышенного внимания администрации Джо Байдена к возобновляемым источникам энергии. Компания стабильно повышает дивиденды, прогнозируемые темпы роста выплат в 2020-2023 гг. - около 10%", - пишут аналитики.

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