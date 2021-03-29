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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 3930-3980 пунктов - "Фридом Финанс"
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29 марта 2021 года 15:06
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 3930-3980 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3930-3980 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в четверг, продолжился в пятницу, и индекс широкого рынка вплотную подошел к историческому максимуму. Индикаторы подтверждают силу покупателей, однако для сохранения восходящего импульса необходимо преодолеть уровень 3980 пунктов. В этом случае следующей целью для "быков" станет психологически значимая отметка 4000 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют смешанную динамику, указывает эксперт. Одной из наиболее обсуждаемых тем в выходные стала новость о ликвидации позиций инвестфонда Archegos Capital Management, которая привела к обвалу акций некоторых китайских компаний и представителей американской медиаиндустрии. Пока до конца неясно, закрыл ли фонд все запланированные позиции, однако эксперт "Фридом Финанс" полагает, что этот фактор не окажет существенного влияния на сегодняшний ход торгов на широком рынке. Танкер Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, но грузоперевозки пока не возобновлены. Сбои в мировых цепочках поставок, по мнению Денисламова, могут негативно отразиться на результатах отчетности некоторых компаний, но влияние этого фактора на широкий рынок ограничено. "Доходности 10-летних трежерис на прошлой неделе стабилизировались, однако в ближайшие дни их динамика будет зависеть от новостей о планах президента Байдена относительно инфраструктурных расходов. Подробная информация по этому поводу должна появиться 31 марта. Внимание участников рынка будет сконцентрировано на вопросах повышения налогов. Соответствующие риски, на наш взгляд, не учтены в текущих ценах акций, так как власти США пока не конкретизировали свои планы в этом отношении. Рекомендуем инвесторам проявлять осторожность и продолжать пристально следить за динамикой 10-летних трежерис", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-S&P-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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