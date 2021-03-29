Вероятно снижение цены нефти к $62-62,5/барр. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $62-62,5 за баррель в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Из нефтяных котировок выходит "суэцкая" премия на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза Ever Given и возможном возобновлении движения через канал в ближайшие дни, и они возвращаются в более низкий ценовой диапазон, который можно было наблюдать до инцидента. Полагаю, что на краткосрочном горизонте фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить спуск в район $62-62,5 за баррель", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

"Теперь, когда история с Суэцким каналом теряет свою актуальность, на первый план выходят среднесрочные тенденции. Перед тем как Ever Given застрял в Суэцком канале, котировки стремительно снижались из-за опасений по поводу низких темпов восстановления спроса. Новая волна COVID-19 в Европе уже начинает тянуть за собой очередную порцию локдаунов, что может повлиять на рыночный баланс, - пишет Галактионов. - В этой ситуации важным фактором будет решение ОПЕК+ по уровню добычи в мае, которое может быть принято на встрече альянса в четверг, 1 апреля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.