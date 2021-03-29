.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль может протестировать уровень 75,0-75,5 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк
.
29 марта 2021 года 11:42
Пара доллар/рубль может протестировать уровень 75,0-75,5 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк
Пары доллар/рубль и евро/рубль могут протестировать на текущей неделе интервалы 75,0-75,5 руб./$1 и 88,5-89,0 руб./EUR1 соответственно, отмечается в комментарии Росбанка. На взгляд аналитиков банка, на фоне потерь некоторых валют развивающихся стран на прошлой неделе (доллар укрепился на 12,3% против лиры, а против бразильского реала на 4,8%) коррекция рубля выглядела весьма умеренной (USD/RUB +2,1%). Однако сам факт потерь выглядел нервозной реакцией на геополитические заголовки и настойчивый уход мировых игроков из рисков развитых и развивающихся стран в доллар (DXY +1,1%). Ситуация с каждым из этих элементов уравнения еще не получила окончательного решения, но отсутствие негативных новостей на рубеже недели - уже хорошие новости, полагают эксперты Росбанка. "Во-первых, бегство в доллар не получило стихийного развития, - отмечают они. - И расширенный индекс DXY, и пара EUR/USD продолжают торговаться вблизи 200-дневных средних значений (92,5п и 1,1872, соответственно), однако для дальнейшего развития трендов (вверх для доллара и вниз для евро) не хватает ни политических, ни экономических триггеров. При этом позиционирование в обеих валютах к концу марта достигло некоторого плато - сокращение длинных позиций в евро приостановилось, аналогично росту длинных позиций в долларе". Поводами для волатильности на этой неделе потенциально станут анонс деталей инфраструктурной бюджетной программы Дж. Байдена (среда), оценки PMI в промышленности в США и Европе (четверг) и публикация отчета по рынку труда в США (пятница). Однако ни один из них в моменте не дает однозначных поводов говорить о дальнейшем росте интереса к американской валюте, считают аналитики банка. Во-вторых, как полагают в Росбанке, геополитические новости сохранили надежду на конструктивный выход из сложившегося кризиса. Вопреки "ястребиному" настрою американских политиков в отношении проекта "Северный Поток 2", озвученному в очередной раз на выходных, общая линия отношений может измениться после переговоров на апрельском климатическом саммите (по данным СМИ, США пригласили Россию и Китай). "Это не лишает нас интриги относительно вторичных санкций по делу А. Навального, которые могут появиться до начала июня, однако дает надежду на сглаживание самых острых углов, возникших после выступления Дж. Байдена 17 марта", - подчеркивают аналитики. Несмотря на потенциальное снижение активности экспортеров после уплаты последней порции мартовских налогов (29 марта), рубль на текущей неделе, по мнению стратегов банка, может предпринять "технические" попытки отыграть часть потерь, полученных в острую фазу распродаж 23 марта. "Мы полагаем, что пары доллар/рубль и евро/рубль могут протестировать на текущей неделе интервалы 75,0-75,5 руб./$1 и 88,5-89,0 руб./EUR1 соответственно", - прогнозируют эксперты Росбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
29 марта 2021 года 19:44
Москва. 29 марта. Доллар немного повышается, евро слабо дешевеет на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине, торгуясь в узких диапазонах в обеих парах в ожидании новостей о санкциях. читать дальше
.29 марта 2021 года 19:23
Москва. 29 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне стабилизации нефти; индекс МосБиржи поднялся к 3530 пунктам во главе с бумагами "Норникеля" на корпоративных новостях, а также обновившими максимумы акциями "Русала". читать дальше
.29 марта 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов
Москва. 29 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. читать дальше
.29 марта 2021 года 18:47
Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе при отсутствии новых потрясений на мировых рынках, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. По его мнению, в текущие оценки курса рубля уже заложена вероятность введения новых санкций, но не... читать дальше
.29 марта 2021 года 18:22
Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1, говорится в комментарии Газпромбанка. По оценкам аналитиков инвестбанка, объем продажи валюты экспортерами составил 1-2 млрд долл. за последние семь дней. Эти продажи позволяют рублю выглядеть более уверенно в сравнении с... читать дальше
.29 марта 2021 года 17:54
Акции Walgreens Boots Alliance интересны для покупки в долгосрочный дивидендный портфель - BCS Express
Акции Walgreens Boots Alliance интересны инвесторам для покупки в долгосрочный дивидендный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. "С августа 2015 года котировки акций компании находились в нисходящем тренде, минимум в $33,7 за штуку был достигнут в октябре 2020 года. В начале 2021... читать дальше
.29 марта 2021 года 17:25
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,2% от текущего уровня с учетом дивидендов за следующие 4 квартала (NTM), говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании... читать дальше
.29 марта 2021 года 16:37
Рубля сложно показать уверенное укрепление к доллару и евро при сохраняющейся санкционной неопределённости и относительно невысокой доходности, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Рубль игнорировал в понедельник восстановление нефти и оставался слабым относительно... читать дальше
.29 марта 2021 года 16:12
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестиционной компании. Прошедший год однозначно можно считать наиболее успешным для "Магнита" за последнее время, считает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. Темпы... читать дальше
.29 марта 2021 года 15:57
Москва. 29 марта. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании объявления новых антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
.29 марта 2021 года 15:48
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Adobe Inc., Colfax Corp., Jabil Circuit, D.R. Horton Inc. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем Adobe Inc. Компания... читать дальше
.29 марта 2021 года 15:24
Рубль будет торговаться в диапазоне 74,5-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также... читать дальше
.29 марта 2021 года 15:06
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет предстоящую сессию в диапазоне 3930-3980 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3930-3980 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в четверг, продолжился в пятницу, и индекс... читать дальше
.29 марта 2021 года 14:28
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3460-3495 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи в понедельник растет, следуя за американскими фондовыми площадками и нефтяными котировками, - комментирует аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Позитив на... читать дальше
.29 марта 2021 года 14:05
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", "Газпром", "М.Видео", Тинькофф Банк и АФК "Система", говорится в комментарии инвесткомпании. "Сохраняем в числе фаворитов ПАО "Газпром" - российскую транснациональную... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.