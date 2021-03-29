Пара доллар/рубль может протестировать уровень 75,0-75,5 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк

Пары доллар/рубль и евро/рубль могут протестировать на текущей неделе интервалы 75,0-75,5 руб./$1 и 88,5-89,0 руб./EUR1 соответственно, отмечается в комментарии Росбанка.

На взгляд аналитиков банка, на фоне потерь некоторых валют развивающихся стран на прошлой неделе (доллар укрепился на 12,3% против лиры, а против бразильского реала на 4,8%) коррекция рубля выглядела весьма умеренной (USD/RUB +2,1%). Однако сам факт потерь выглядел нервозной реакцией на геополитические заголовки и настойчивый уход мировых игроков из рисков развитых и развивающихся стран в доллар (DXY +1,1%).

Ситуация с каждым из этих элементов уравнения еще не получила окончательного решения, но отсутствие негативных новостей на рубеже недели - уже хорошие новости, полагают эксперты Росбанка.

"Во-первых, бегство в доллар не получило стихийного развития, - отмечают они. - И расширенный индекс DXY, и пара EUR/USD продолжают торговаться вблизи 200-дневных средних значений (92,5п и 1,1872, соответственно), однако для дальнейшего развития трендов (вверх для доллара и вниз для евро) не хватает ни политических, ни экономических триггеров. При этом позиционирование в обеих валютах к концу марта достигло некоторого плато - сокращение длинных позиций в евро приостановилось, аналогично росту длинных позиций в долларе".

Поводами для волатильности на этой неделе потенциально станут анонс деталей инфраструктурной бюджетной программы Дж. Байдена (среда), оценки PMI в промышленности в США и Европе (четверг) и публикация отчета по рынку труда в США (пятница). Однако ни один из них в моменте не дает однозначных поводов говорить о дальнейшем росте интереса к американской валюте, считают аналитики банка.

Во-вторых, как полагают в Росбанке, геополитические новости сохранили надежду на конструктивный выход из сложившегося кризиса. Вопреки "ястребиному" настрою американских политиков в отношении проекта "Северный Поток 2", озвученному в очередной раз на выходных, общая линия отношений может измениться после переговоров на апрельском климатическом саммите (по данным СМИ, США пригласили Россию и Китай). "Это не лишает нас интриги относительно вторичных санкций по делу А. Навального, которые могут появиться до начала июня, однако дает надежду на сглаживание самых острых углов, возникших после выступления Дж. Байдена 17 марта", - подчеркивают аналитики.

Несмотря на потенциальное снижение активности экспортеров после уплаты последней порции мартовских налогов (29 марта), рубль на текущей неделе, по мнению стратегов банка, может предпринять "технические" попытки отыграть часть потерь, полученных в острую фазу распродаж 23 марта. "Мы полагаем, что пары доллар/рубль и евро/рубль могут протестировать на текущей неделе интервалы 75,0-75,5 руб./$1 и 88,5-89,0 руб./EUR1 соответственно", - прогнозируют эксперты Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.