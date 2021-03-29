Рынок акций РФ утром растет во главе с Норникелем и Русалом, индекс Мосбиржи поднялся к 3530п

Москва. 29 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за внешними фондовыми площадками, индекс Мосбиржи поднялся в район 3530 пунктов во главе с раллирующими бумагами "Норникеля" на корпоративных новостях о рудниках и ожиданиях решения вопроса по дивидендам.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3527,3 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1466,4 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар стоит 75,79 рубля (+0,14 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,657% годовых (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (+5,3%, до 23,146 тыс. руб.), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и 0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

"Норникель" сообщил в понедельник о завершении второго этапа восстановительных работ на рудниках. В частности, остановлен водоприток на руднике "Октябрьский" и возобновилась добыча.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяные котировки, несмотря на коррекцию, по-прежнему расположены в неплохой позиции для возвращения к повышению в ближайшие дни, что можно сказать и о фондовых индикаторах. На рынке РФ тем временем продолжают ждать новостей по антироссийским санкциям США, которые ограничивают покупателей. В понедельник особого внимания заслуживает решение совета директоров "Норникеля" по дивидендам. Краткосрочные настроения в целом скорее можно назвать неопределенными, ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3420-3540 пунктов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после появления новостей о снятии с мели контейнеровоза Ever Given котировки нефти снизились. Фактически рынок возвращается к ситуации начала прошлой недели, когда стало ясно, что карантинные меры в Европе продлятся еще до середины апреля, что будет сдерживать восстановление топливного спроса. В четверг, 1 апреля, министры энергетики ОПЕК+ примут решение по объемам добычи на май. На рынке доминирует мнение, что участники соглашения должны сохранить апрельские параметры производства, отмечает Кочетков.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, оптимизм в США подогревается новостями о разработке нового пакета стимулирования в США объемом $3 трлн и неплохими темпами вакцинирования от COVID-19. Но поводы это зыбкие, к тому же за новую помощь экономике придется заплатить не только ростом инфляции, но и с большой вероятностью повышением налогов на бизнес.

Нефть просела на новостях, что в Суэцком канале сняли с мели застрявшее судно, но пока судоходство по каналу не возобновлено. Кроме того, рынок нефти в первой половине понедельника традиционно отыгрывает пятничную статистику по числу активных установок в США, а она вышла негативной. Однако от сильных распродаж нефть удерживается ожиданиями саммита ОПЕК+, где базовым вариантом является сохранение квот добычи в мае на текущем уровне. Если нефтяники разочаруют трейдеров, нефть Brent обвалится в район $55 за баррель.

Тем не менее, от открытия "шортов" пока рекомендуется воздержаться - рынок очень изменчив, а признаков начала затяжной коррекции пока нет.

Интерес представляют новости по "Норникелю" - в понедельник совет директоров будет осуждать инвестиционную политику и дивиденды. На прошлой неделе бумага уходила под сильное сопротивление 22 тыс. рублей, но смогла закрыться чуть выше него. Таким образом, если совет директоров обрадует инвесторов, то акции ГМК продолжат рост, считает Антонов.

В США в пятницу индексы выросли на 1,2-1,7%, достиг рекордного максимума S&P 500 (+1,7%) на фоне оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков США прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов.

Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng отыграл утренние потери), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX, CAC 40 растут на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу стимулирующих мер и темпов вакцинации от коронавируса.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник просели на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня закрытия основной сессии "Мосбиржи" в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,07 за баррель (-0,8% и +4,2% в пятницу), майская цена WTI - $60,19 за баррель (-1,3% и +4,1% в пятницу).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок также оказывает глобальная эпидемиологическая ситуация. Прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличился пятую неделю подряд, сообщает Bloomberg.

На этой неделе инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча с мая. В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,7%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%).

Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,2%) в 2020 году по МСФО составила 9,1 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее (24 млрд рублей), говорится в консолидированной отчетности компании.

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-5,7%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,1%, до 5075 рублей), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-1%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-0,9%).

Чистая прибыль Globaltrans в 2020 году снизилась на 46%, до 12,2 млрд руб., что оказалось лучше прогнозов. Совет директоров Globaltrans рекомендовал продлить buyback до 5% акций еще на год. Кроме того, Globaltrans планирует выплатить за I полугодие 2021 года как минимум 16,78 руб. на акцию, а финальные дивиденды Globaltrans за 2020 год составят 28 руб. на акцию, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,3 млрд рублей (из них 7,77 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,3 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,33 млрд рублей - на акции "Газпрома").