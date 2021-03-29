Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4020 пунктов - BCS Express

Возможен подъем индекса S&P 500 к уровню 4020 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На этой неделе инвесторы ждут от президента США Джо Байдена информации о плане новых стимулов для экономики США на сумму от $3 трлн. Ожидается, что президент обнародует план во время поездки в Питтсбург в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден планирует разделить пакет на две части: первая коснется инфраструктуры, вторая - здравоохранения и социальной сферы, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Мы привыкли, что новые стимулы - это позитив для фондовых рынков. Однако в данном случае стоит вспомнить, кто будет "платить" за праздник. Президент США намерен поднять налоги для корпораций и богатых. Конкретный план пока не был представлен, но давление на финансовые результаты американских компаний в таком случае кажется неизбежным. С другой стороны, большинство республиканцев будут против, так что еще предстоит период сложного утверждения новых законопроектов".

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