Рубль сохраняет шансы на укрепление до 75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль сохраняет шансы на укрепление до 75 руб./$1 при отсутствии новых санкционных вызовов, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Многие ЕМ валюты в пятницу показали умеренный рост, и рубль оставался в числе лидеров (0,7%). Неплохой внешний фон и рост цен на нефть вкупе с экспортными продажами и отсутствием каких-либо новостей по санкциям США, как мы и ожидали, заставили рынок сократить степень обеспокоенности. На выходных со стороны США слышались сигналы о приближающемся завершении процесс анализа действий РФ, но приведет ли это к объявлению новых санкций или Запад продолжит держать власти РФ/рынки в подвешенном состоянии - открытый вопрос", - отмечает Полевой.

Пока же рубль продолжит ощущать остаточную поддержку со стороны экспортных продаж, поскольку сегодня компании выплачивают сезонно-повышенный объем налогов на прибыль. Далее активность экспортеров, по мнению эксперта, будет определяться оценкой ими привлекательности текущего курса, и если рубль сможет продолжит двигаться вверх, то это способно поддержать значимую активность экспортеров даже вне налогового периода. Поэтому в отсутствие санкционного шума у рубля есть шансы вернуться к 75 руб./$1 или выше, полагает Полевой.

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