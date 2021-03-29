Уход котировок нефти ниже $62,4/барр. в понедельник маловероятен - Sber CIB

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $62,4 за баррель в понедельник маловероятен, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Нефтяной рынок может протестировать уровень $62,4 за баррель нефти марки Brent, но более значительное снижение маловероятно. Инвесторы стали меньше опасаться глобальных проблем с транспортировкой нефти, так как на выходных удалось частично снять с мели судно, заблокировавшее Суэцкий канал", - отмечают эксперты инвестбанка.

Курс рубля в понедельник может подешеветь до 76 руб./$1, если продолжится глобальное укрепление американской валюты на фоне ребалансировки инвестиционных портфелей в конце квартала, полагают в Sber CIB. "В целом день обещает быть спокойным, важных событий или публикаций не ожидается. В центре внимания будут очередные комментарии ФРС США и динамика цен на нефть", - указывают аналитики.

"Доходность российских госбумаг, вероятно, продолжит снижение на текущей неделе. Но это движение вряд ли будет выраженным - инвесторы ждут объявления об аукционах Минфина во вторник. Скорее всего, они возобновятся на текущей неделе", отмечают эксперты инвестбанка.

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