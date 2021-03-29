Идея дня: II квартал - хорошее время для держателей акций с дивидендными выплатами 1 раз в год - "ВТБ Мои Инвесьтиции"

Наступает второй квартал - начало дивидендного сезона в России, и он весьма благоприятен для держателей акций с дивидендными выплатами 1 раз в год, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Как правило, II квартал - это хорошее время для владения акциями, которые платят дивиденды 1 раз в год. Входящий в Топ-10 акций России "Сургутнефтегаз" отчитается в ближайшие недели, что закрепит дивидендную доходность его привилегированных акций. Скорее всего, она составит 16-19%. Дивдоходность других участников Топ-10 акций России - "Газпрома", Сбербанка и "Ростелекома" - составит 6-7%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.