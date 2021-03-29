Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе останется в диапазоне 7,00-7,25% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На этой неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00-7,25% годовых. Умеренное давление на рынок могут оказать снижение нефтяных цен и ослабление спроса на активы развивающихся стран из-за третьей волны коронавируса", - отмечает он в комментарии банка.

Эксперт констатирует, что рублевые облигации в конце прошлой недели полностью отыграли снижение цен, которое происходило в понедельник-вторник на фоне ослабления спроса на риск ЕМ из-за событий в Турции. По итогам недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. Позитивный настрой в отношении ОФЗ был поддержан отменой аукционов Минфина РФ в среду, а также снижением накала антироссийской риторики со стороны США, указывает Монастыршин.

Минфин РФ на текущей неделе представит план размещения ОФЗ на второй квартал 2021 года. "За январь-март ведомство разместило новый госдолг на 0,4 трлн руб. при плане в 1 трлн руб. Скорее всего, во втором квартале Минфин также будет гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, делая ставку на снижение стоимости заимствований. Реалистичный план размещения оцениваем в 0,4-0,6 трлн руб." - пишет эксперт ПСБ.

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