Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 73,5-77,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-77,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 87,5-91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Внешней поддержкой российскому рублю формально выступает текущий рост нефтяных котировок и валют-аналогов. Локальной же поддержкой выступает тот факт, что российские экспортеры могут продавать валютную выручку под уплату корпоративного налога на прибыль в понедельник, что в данном случае способно дополнительно поддержать курс рубля. Цены на нефть постепенно толкают вверх опасения того, что скопившиеся судна в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза могут продолжить свой путь лишь через несколько недель. Это чревато снижением объема танкерных поставок нефти из Персидского залива в Европу. Санкционная риторика немного угасла, но по-прежнему останется актуальной для российских рынков после выступления Джо Байдена", - отмечает Тимошенко.

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