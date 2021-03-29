Главные события недели - Sber CIB

Центральным событием недели, указывают в Sber CIB, станет заседание ОПЕК+, где будет принято решение об уровне добычи нефти в мае. В России Минфин огласит планы размещения рублевого госдолга до середины 2021 года - пока ведомство продало инвесторам лишь половину от заявленного объема на первый квартал, отмечают аналитики инвестбанка. Также эксперты обращают внимание, что отчетность опубликуют Ozon и QIWI.

29 марта:

- Globaltrans и "Транснефть" опубликуют отчётность за 2020 год;

- Совет директоров "Норникеля" обсудит дивиденды и инвестстратегию до 2030 года.

30 марта:

- Ozon, QIWI и "Распадская" представят результаты за 2020 год;

- Индекс потребительских настроений в США за март;

- Потребительские настроения в еврозоне за март;

- Мартовский индекс PMI для производственного сектора Китая.

31 марта:

- Отчётность "Татнефти" за 2020 год;

- План российского Минфина по размещению рублёвого госдолга во втором квартале этого года;

- Занятость населения в США в марте по версии ADP;

- Инфляция в еврозоне за март.

1 апреля:

- Совещание участников ОПЕК+ по добыче нефти в мае;

- ВВП России за 4К20;

- Индексы PMI для производственного сектора России, США, еврозоны и Германии в марте;

- Caixin: индекс PMI для Китая за март.

2 апреля:

- В западных странах сокращенный рабочий день в связи со Страстной пятницей;

- Ежемесячный отчёт по рынку труда в США за март.

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