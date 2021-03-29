Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-76,6 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,5-76,6 руб./$1 и на уровне 89,0-90,2 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта завершила прошлую неделю небольшим укреплением к доллару и евро за счет растущих котировок нефти, а также на фоне снижения санкционных рисков, так как никаких новых заявлений со стороны США и ЕС не прозвучало. Кроме того, позитивная динамика по американской экономике дала импульс для роста интереса к активам развивающихся стран, что также поддержало курс рубля", - отмечает Тузов.

Также эксперт обращает внимание на то, что нефтяные котировки в пятницу выросли значительно после коррекции в четверг, на новостях о том, что Суэцкий канал пока разблокировать не удается. В ночь на понедельник, 29 марта, египетские власти сообщили, что судно удалось пришвартовать к одному из берегов, однако судоходство полностью пока не восстановлено.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,97% и составила $64,41 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 4,13% и составила $60,98 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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