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29 марта 2021 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 29 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу в основном за счет акций банков, а также оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики. При этом индикатор S&P достиг рекордного максимума. Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В свою очередь, акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков США прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов. Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики на торгах в понедельник. Поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу стимулирующих мер и темпов вакцинации от коронавируса, а также рост американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

В свою очередь цены на нефть в понедельник утром снижаются на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $63,52 за баррель, что на 1,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на 4,2% - до $64,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,77 за баррель, что на 1,97% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на 4,1% - до $60,97 за баррель.

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти. Давление на рынок также оказывает глобальная эпидемиологическая ситуация. Прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличился пятую неделю подряд. При этом данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,411 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,368 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 марта вырос на 0,25% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,27%, поднявшись до 719,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+1,3%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+1,2%) и "Мегафон БО-001Р-05" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-17" (-0,77%), "АФК Система-1Р-15" (-0,44%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,47% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей.

Экспобанк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых, ей соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 8,24% годовых. Купоны квартальные.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,92% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Техразмещение запланировано на 30 марта. Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "Легенда" установило ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций на 4 млрд рублей серии 001P-04 в диапазоне 9,75-10,00% годовых. Сбор заявок на облигации проходит с 12:00 МСК 22 марта до 15:00 МСК 2 апреля. Предварительная дата начала техразмещения - 6 апреля. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 001P. Компания в июне 2018 года зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 1 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,7-9,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 6 апреля. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет. Других выпусков в обращении у компании нет.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 7-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 5,2% годовых. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 5% годовых. Ставка текущего купона - 4,75% годовых. Десятилетние бумаги объемом 7 млрд рублей размещены в апреле 2018 года по ставке купона 7,75% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 0,5%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта не предусмотрена. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" установило ставку 17-20-го купонов 10-летних биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7% годовых. Ставка текущего купона - 8% годовых. Компания разместила бонды серии БО-01 на 1,7 млрд рублей в апреле 2013 года по открытой подписке. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-05 объемом 17 млрд рублей. Погашение состоится 15 апреля, в дату окончания 10-го купонного периода. Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в апреле 2016 года по ставке 10,1% годовых. По бумагам была предусмотрена 5-летняя оферта с исполнением 19 апреля 2021 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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