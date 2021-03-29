Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Диапазон курса рубля к доллару в 75-77,5 руб./$1, скорее всего, останется актуальным на текущей неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На утренней сессии в понедельник продажи в рубле преобладают, чему способствуют коррекция в ценах на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль поднялась в район 75,8 руб./$1. В дальнейшем рубль может попытаться возобновить восстановление, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 руб./$1. На наш взгляд, данный коридор останется актуальным для американской валюты до конца недели", - указывает эксперт ПСБ.

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