Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро понедельника у аналитиков не сложилось единого мнения об открытии торговой сессии на российском рынке акций.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России неоднозначный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику; сырьевые контракты преимущественно снижаются на фоне улучшения обстановки в Суэцком канале (цена нефти марки Brent дешевеет на 2%); индекс доллара незначительно растёт, а вот AUD, CAD, NZD слабеют до 0,4% против американского конкурента. Вероятно, российский рынок акций откроет день небольшим снижением".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы ожидаем роста рынка акций в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи - коридор 3500-3550 пунктов".

"Атон": "Отечественный рынок акций откроет торговую сессию в понедельник в плюсе - повышение составит 0,5%".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в понедельник в начале дня ожидаем умеренного подъема российского рынка акций. Позитивное влияние внешних фондовых площадок будет частично нивелировано коррекцией в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи попытается закрепиться в районе 3500 пунктов. В дальнейшем в российских акциях могут активизироваться продажи, что приведет к компенсации утреннего роста.".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются на 0,5-0,7%, падают цены на промышленные и драгоценные металлы, а также на нефть. Так что нас в понедельник ждет день не очень активного снижения. Но от открытия "шортов" мы бы рекомендовали воздержаться, рынок очень изменчив, а признаков начала затяжной коррекции пока нет".