29 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
На утро понедельника у аналитиков не сложилось единого мнения об открытии торговой сессии на российском рынке акций.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России неоднозначный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику; сырьевые контракты преимущественно снижаются на фоне улучшения обстановки в Суэцком канале (цена нефти марки Brent дешевеет на 2%); индекс доллара незначительно растёт, а вот AUD, CAD, NZD слабеют до 0,4% против американского конкурента. Вероятно, российский рынок акций откроет день небольшим снижением".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Мы ожидаем роста рынка акций в пределах 1%. Ориентир по индексу Мосбиржи - коридор 3500-3550 пунктов".
"Атон": "Отечественный рынок акций откроет торговую сессию в понедельник в плюсе - повышение составит 0,5%".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в понедельник в начале дня ожидаем умеренного подъема российского рынка акций. Позитивное влияние внешних фондовых площадок будет частично нивелировано коррекцией в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи попытается закрепиться в районе 3500 пунктов. В дальнейшем в российских акциях могут активизироваться продажи, что приведет к компенсации утреннего роста.".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы снижаются на 0,5-0,7%, падают цены на промышленные и драгоценные металлы, а также на нефть. Так что нас в понедельник ждет день не очень активного снижения. Но от открытия "шортов" мы бы рекомендовали воздержаться, рынок очень изменчив, а признаков начала затяжной коррекции пока нет".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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29 марта 2021 года 19:44
Москва. 29 марта. Доллар немного повышается, евро слабо дешевеет на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине, торгуясь в узких диапазонах в обеих парах в ожидании новостей о санкциях. читать дальше
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29 марта 2021 года 19:23
Москва. 29 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне стабилизации нефти; индекс МосБиржи поднялся к 3530 пунктам во главе с бумагами "Норникеля" на корпоративных новостях, а также обновившими максимумы акциями "Русала". читать дальше
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29 марта 2021 года 19:00
Москва. 29 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. читать дальше
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29 марта 2021 года 18:47
Рубль может вернуться в диапазон 73-75 руб./$1 на текущей неделе при отсутствии новых потрясений на мировых рынках, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.
По его мнению, в текущие оценки курса рубля уже заложена вероятность введения новых санкций, но не... читать дальше
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29 марта 2021 года 18:22
Рубль до конца недели, скорее всего, останется вблизи уровня 76 руб./$1, говорится в комментарии Газпромбанка.
По оценкам аналитиков инвестбанка, объем продажи валюты экспортерами составил 1-2 млрд долл. за последние семь дней. Эти продажи позволяют рублю выглядеть более уверенно в сравнении с... читать дальше
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29 марта 2021 года 17:54
Акции Walgreens Boots Alliance интересны инвесторам для покупки в долгосрочный дивидендный портфель, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.
"С августа 2015 года котировки акций компании находились в нисходящем тренде, минимум в $33,7 за штуку был достигнут в октябре 2020 года. В начале 2021... читать дальше
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29 марта 2021 года 17:25
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Edison International с прогнозной ценой $71,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,2% от текущего уровня с учетом дивидендов за следующие 4 квартала (NTM), говорится в комментарии инвесткомпании.
Эксперт инвесткомпании... читать дальше
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29 марта 2021 года 16:37
Рубля сложно показать уверенное укрепление к доллару и евро при сохраняющейся санкционной неопределённости и относительно невысокой доходности, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер".
"Рубль игнорировал в понедельник восстановление нефти и оставался слабым относительно... читать дальше
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29 марта 2021 года 16:12
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги "Магнита" с прогнозной ценой 6314 рублей за штуку, говорится в обзоре инвестиционной компании.
Прошедший год однозначно можно считать наиболее успешным для "Магнита" за последнее время, считает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. Темпы... читать дальше
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29 марта 2021 года 15:57
Москва. 29 марта. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании объявления новых антироссийских санкций со стороны США. читать дальше
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29 марта 2021 года 15:48
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Adobe Inc., Colfax Corp., Jabil Circuit, D.R. Horton Inc. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании.
"В топ-5 на этой неделе мы включаем Adobe Inc. Компания... читать дальше
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29 марта 2021 года 15:24
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 74,5-77 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.
"Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также... читать дальше
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29 марта 2021 года 15:06
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3930-3980 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в четверг, продолжился в пятницу, и индекс... читать дальше
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29 марта 2021 года 14:28
Индекс Мосбиржи завершит торги в понедельник в диапазоне 3460-3495 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Индекс Мосбиржи в понедельник растет, следуя за американскими фондовыми площадками и нефтяными котировками, - комментирует аналитик инвесткомпании Александр Осин. - Позитив на... читать дальше
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29 марта 2021 года 14:05
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НЛМК", "Газпром", "М.Видео", Тинькофф Банк и АФК "Система", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Сохраняем в числе фаворитов ПАО "Газпром" - российскую транснациональную... читать дальше
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