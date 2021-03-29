Возможен умеренный подъем на рынке акций РФ в начале торгов понедельника- ПСБ

Возможен умеренный подъем российского рынка акций в начале торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил 1,5%, достигнув 3490 пунктов. Учитывая внешний фон, в понедельник в начале дня ожидаем умеренного подъема российского рынка акций. Позитивное влияние внешних фондовых площадок будет частично нивелировано коррекцией в ценах на нефть. В результате индекс Мосбиржи попытается закрепиться в районе 3500 пунктов. В дальнейшем в российских акциях могут активизироваться продажи, что приведет к компенсации утреннего роста. Отметим, что в рамках предстоящей недели мы ожидаем продолжения движения индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов", - прогнозирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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