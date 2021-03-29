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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно снижение рынка акций РФ на торгах в понедельник - "Алор Брокер"
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29 марта 2021 года 09:22

Вероятно снижение рынка акций РФ на торгах в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятно небольшое снижение российского рынка акций в течение торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы снижаются на 0,5-0,7%, падают цены на промышленные и драгоценные металлы, а также на нефть. Так что нас в понедельник ждет день не очень активного снижения. Но от открытия "шортов" мы бы рекомендовали воздержаться, рынок очень изменчив, а признаков начала затяжной коррекции пока нет", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Антонов также рекомендует внимательно следить за новостями по ГМК "Норильский никель" - в понедельник Совет директоров компании будет осуждать инвестиционную политику и дивиденды. "На прошлой неделе бумага уходила под сильное сопротивление 22000 рублей, но смогла закрыться чуть выше него. Таким образом, если Совет директоров обрадует инвесторов, то мы увидим ложный пробой уровня и последующий рост бумаги", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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