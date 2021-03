Вероятно снижение рынка акций РФ на торгах в понедельник - "Алор Брокер"

.

Москва. 29 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов; исключение составил лишь выпуск евробондов РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. читать дальше

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Adobe Inc., Colfax Corp., Jabil Circuit, D.R. Horton Inc. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем Adobe Inc. Компания... читать дальше